GIOIOSA MAREA (ME) – VIA PECULIO, SNC – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è di tipo popolare, ad uso di civile abitazione, si sviluppa su un unico livello (disimpegno, bagno, cucina, e n.3 camere), si presenta in pessimo stato di conservazione ed è posta al piano terra, interno 7 scala B. Id. cat. fg. 5 part.269 sub.16 cat. A/4 m.q. 73,80 circa; rendita 106,91. Prezzo base Euro 50.184,00. Offerta minima : 75 % del prezzo base. Vendita senza incanto 22/11/18 ore 10:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo.

Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 12/2017 PT578445

Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it, www.astalegale.net (Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).

