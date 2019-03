1 Condivisioni Facebook Twitter

MESSINA (ME) – LOCALITA’ ANNUNZIATA, VIA CONSOLARE POMPEA, PAL. D. 1 – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di mq. 382,13, piano sesto, ingresso, un disimpegno di accesso al soggiorno con accesso alla terrazza, una cucina ed una camera, entrambi con accesso ad una veranda, un disimpegno di accesso ad un piccolo vano dotato di accesso alla terrazza a livello ed un w.c.Sono annessi all’appartamento un posto auto situato al piano seminterrato ed il lastrico solare ricadente al piano settimo. Prezzo base Euro 493.946,94. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: E’ valida offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base. VIA NINO BIXIO, IS. 119 144 – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO a pianterreno di mq.108, composto da un ingresso, tre camere, un vano w.c., una cucina ed un ripostiglio. Prezzo base Euro 175.284,43. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: E’ valida offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base. Vendita senza incanto 17/05/19 ore 15:30. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Isabella Gravina tel. 090361960. Rif. RGE 122/2016 ME621146

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(12)