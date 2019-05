0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 112/2008. In Messina (ME), Via Ducezio 13 – 15 – Lotto UNICO: Complesso Residence 74, usufrutto di appartamento p. I edificio C, scala H, con terrazzo, sup. lorda tot. mq 190 ca, ingresso, n. 4 vani ed accessori. La durata del diritto di usufrutto è commisurata alla vita dell’attuale titolare che ha 86 anni.. PREZZO BASE Euro 22.318,75. Offerta minima Euro 16.739,06. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2019 ore 12:00 presso A.L.P.E.F. in Messina, Via Tommaso Cannizzaro n. 168. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato e Custode Avvocato De Gregorio Attilio 3287377354, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)