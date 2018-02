RGE 108/96

0 Condivisioni Facebook Twitter

LOTTO UNICO

COMUNE CAPO D’ORLANDO

VIA o PIAZZA CONTRADA BRUCA

DESCRIZIONE DEL BENE

Unità immobiliare in Capo d’Orlando, contrada bruca, posta al piano seminterrato, composto da due locali di cui uno con due accessi, muri perimetrali e divisori lasciati a rustico e senza impianto elettrico con superficie utile di mq 71,37, l’altro con un solo accesso, nelle medesime condizioni del precedente con superficie utile di mq 87,74, i due locali sviluppano una superficie lorda complessiva di mq 179,11; nonché un terreno con destinazione urbanistica “b2” di mq 148. riportati in catasto fabbricati al foglio 11 part. 150 sub 5 e in catasto terreni al foglio 11 part. 1924.

diritto di proprieta’ /quota 1000/1000: Mq 179,11 – n° locali 2 – prezzo perizia € 135.057,00 – vendita senza incanto del 08/05/2018 ore 10,45

LUOGO DELLA VENDITA Tribunale di Patti

Prezzo base € 44.400,00

Rilancio minimo € 1.000,00

Professionista delegato dott. Pasquale Muscatello

Num. telef. per informazioni e visita immobile 0941/304001

Giudice DOTT. UGO SCAVUZZO

RGE/ Esec.Imm. N°108/96

(5)