VILLAFRANCA TIRRENA (ME) – VIA CALASANZIO N. 108 – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DELL’INTERO LASTRICO SOLARE COSTITUENTE TERRAZZO DI COPERTURA del fabbricato posto al quarto piano, superficie commerciale di 20,85 mq. Prezzo base Euro 4.954,80. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 3.716,30. Vendita senza incanto 11/09/19 ore 16:00. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Lo Prete tel. 3395047006. Rif. RGE 101/2016 ME633802

