Vincenzo Nibali al via della Vuelta a España 2018

11 Condivisioni Facebook Twitter

Lo Squalo dello Stretto, Vincenzo Nibali, parteciperà alla 73° edizione della Vuelta España, con l’obiettivo di recuperare la forma in vista dei mondiali di ciclismo ad Innsbruck, in programma per fine settembre.

Dopo il brutto incidente accadutogli al Tour de France, nel quale Nibali ha riportato una frattura vertebrale a causato dalla troppa vicinanza di un tifoso durante la corsa, sembrava che la stagione ciclistica per l’atleta fosse finita, invece, lo Squalo dello Stretto ha forzato i tempi di recupero (anche mediante intervento chirurgico), per poter partecipare alla competizione spagnola.

La Vuelta sarà un ottimo banco di prova per testare la forma del campione messinese, sperando che riesca a reggere le prime due settimane, per poter provare ad attaccare nell’ultima.

Il suo preparatore Paolo Slongo si dice carico di aspettative visto che Nibali, ad ogni corsa a cui partecipa, da tutto sé stesso per provare a vincere.

Di seguito l’elenco completo delle 21 tappe della Vuelta di Spagna 2018.

Calendario Vuelta a España 2018

Sabato 25 agosto – Prima tappa: Málaga – Málaga (cronometro individuale) 8 km

Domenica 26 agosto – Seconda tappa: Marbella – Caminito del Rey 163 km

Lunedì 27 agosto – Terza tappa: Mijas – Alhaurín de la Torre 182 km

Martedì 28 agosto – Quarta tappa: Vélez-Málaga – Alfacar. Sierra de la Alfaguara 162 km

Mercoledì 29 agosto – Quinta tappa: Granada – Roquetas de Mar 188 km

Giovedì 30 agosto – Sesta tappa: Huércal-Overa – San Javier. Mar Menor 153 km

Venerdì 31 agosto – Settima tappa: Puerto-Lumbreras – Pozo Alcón 182 km

Sabato 1° settembre – Ottava tappa: Linares – Almadén 195 km

Domenica 2 settembre Nona tappa: Talavera de la Reina – La Covatilla 195 km

Lunedì 3 settembre – Primo giorno di riposo

Martedì 4 settembre – Decima tappa: Salamanca – Fermoselle. Bermillo de Sayago 172.5 km

Mercoledì 5 settembre – Undicesima tappa: Mombuey – Ribeira Sacra. Luintra 208.8 km

Giovedì 6 settembre – Dodicesima tappa: Mondoñedo – Faro de Estaca de Bares. Mañón 177 km

Venerdì 7 settembre – Tredicesima tappa: Candás. Carreño – Valle de Sabero. La Camperona 175 km

Sabato 8 settembre – Quattordicesima tappa: Cistierna – Les Praeres. Nava 167 km

Domenica 9 settembre – Quindicesima tappa: Ribera de Arriba – Lagos de Covadonga 185 km

Lunedì 10 settembre – Secondo giorno di riposo

Martedì 11 settembre – Sedicesima tappa: Santillana del Mar – Torrelavega (cronometro individuale) 32.7 km

Mercoledì 12 settembre – Diciassettesima tappa: Getxo – Balcón de Bizkaia 166 km

Giovedì 13 settembre – Diciottesima tappa: Ejea de los Caballeros – Lleida 180 km

Venerdì 14 settembre – Diciannovesima tappa: Lleida – Andorra. Naturlandia 157 km

Sabato 15 settembre – Ventesima tappa: Escaldes-Engordany – Coll de la Gallina 105.8 km

Domenica 16 settembre – Ventunesima tappa: Alcorcon-Madrid 112 km

(19)