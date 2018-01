Lo stadio Marullo cambia pelle. Affidati i lavori per il nuovo manto erboso

0 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. L’USD Camaro ha affidato i lavori per la realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica per lo stadio Marullo di Bisconte. Entusiasta l’assessore alle Politiche dello Sport Sebastiano Pino, ha commentato: «Apprendiamo con soddisfazione che l’USD Camaro ha affidato i lavori per la realizzazione del manto».

Questa però è solo la ciliegina sulla torta, poiché sono stati già eseguiti i collaudi statici della tribuna e delle torri faro, necessari per ottenere l’agibilità per il pubblico. Saranno anticipati anche i tempi per i lavori di potenziamento energetico e la sostituzione dei vecchi fari con nuova tecnologia a Led.

L’assessore si ritiene orgoglioso di questa collaborazione e ritiene che questo sia solo l’inizio di un lungo progetto. L’USD Camaro ha preso la concessione dello stadio, mediante un bando pubblico effettuato dall’Amministrazione lo scorso ottobre, nel quale si concordavano alcune migliorie da fare alla struttura per poter proseguire l’intesa tra le parti.

«Ringraziamo quindi – conclude l’assessore Pino – la Dirigenza del Camaro per la loro correttezza e serietà che ci conforta per la scelta effettuata. Decisione che sta portando notevoli benefici all’impianto, a tutta l’attività sportiva coinvolta, ma anche a tutto il movimento sportivo messinese che lavorando in sinergia con l’Amministrazione Comunale può ottenere significativi risultati a beneficio di tutta la Città».

