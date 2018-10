Trenta nuotatori per la Traversata dello Stretto di Messina. La sfida dell’ASD Ulysse

12 Condivisioni Facebook Twitter

Una nuova impresa per l’ASD Ulysse: 30 membri della squadra di nuotatori dell’Associazione Sportiva Dilettantistica si cimenteranno, domani, nella traversata dello Stretto di Messina. La partenza è fissata per le ore 8.30 da Capo Peloro, mentre l’arrivo è previsto intorno alle ore 10.00 a Cannitello, in provincia di Reggio Calabria.

Con i suoi 3 chilometri e 450 metri circa, lo Stretto di Messina ha nutrito per secoli l’immaginario collettivo e rappresenta, tutt’oggi, una sfida imprescindibile per tutti i nuotatori, amatoriali o professionisti, che si siano avvicinati all’Isola di Colapesce almeno una volta nella vita. Le imprese da ricordare sono tante e la bella stagione, ormai pronta ad avviarsi alla sua conclusione, non può che incoraggiarle. A replicare, domani, mercoledì 3 ottobre, saranno i nuotatori dell’Ulysse, un’associazione sportiva messinese nata nel 2003 e dal 2006 affiliata alla Federazione Italiana Nuoto, che ha alle spalle tanti successi.

La presenza dei nuotatori nelle acque dello Stretto verrà segnalata tramite imbarcazioni provviste di un cartello recante la scritta “Uomo in mare”, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva in tutta sicurezza. In vista dell’evento, infatti, la Capitaneria di Porto di Messina, una volta concessa l’autorizzazione, ha diramato un avviso indirizzato a tutte le navi in transito nella zona, avvisando della traversata e chiedendo di navigare presentando la massima attenzione.

