Calcio. Tutto pronto per il derby Città di Messina – Acr Messina

Domani alle ore 14.30, presso lo stadio Franco Scoglio, si giocherà l’atteso derby fra le due compagini calcistiche peloritane: Città di Messina – Acr Messina.

Le squadre si ritrovano dopo l’ultimo incontro, tenutosi il 9 Settembre 2018 in Coppa Italia, dove l’Acr Messina, anche se in maniera fortunosa, era riuscito ad imporsi per 1 – 0 sui rivali, garantendosi il passaggio del turno.

In questo momento le due squadre attraversano momenti di forma molto simili.

Il Città di Messina, nonostante arrivi da una sconfitta per 1 – 0 contro la corazzata Bari, sta vivendo un momento di crescita. I ragazzi di mister Furnari, partita dopo partita, danno l’impressione di potersi salvare senza troppi problemi. Unica nota stonata il fattore campo, anche se la dirigenza ritiene che già a partire dalla prossima gara in casa, si potrà giocare al Despar Stadium (stadio Marullo di Bisconte).

Discorso molto simile per l’Acr Messina. La squadra allenata da mister Biagioni, è riuscita ad imporsi con un netto 3 – 0 contro il Gela, dimostrando un netto miglioramento rispetto alle prime uscite in campionato.

La squadra del presidente Sciotto ha tesserato il difensore Ibojo. Il 33enne nigeriano ha una carriera lunghissima alle spalle, con oltre 350 presenze totali fra i dilettanti, dove ha militato con le maglie di: Cagliese, Sansepolcro, Viterbese, Taranto, L’Aquila e Fabriano. Ibojo sarà a disposizione di mister Biagioni, già a partire dalla gara di domani contro il Città di Messina, al contrario di Arcidiacono che, per via di un infortunio rimediato domenica, dovrà dare forfait insieme al lungodegente Meo.

Ecco i convocati delle due squadre per la partita di domani:

Città di Messina

Portieri: Paterniti, Amella, Berikashvili;

Difensori: Bombara, Bellopede, Trevizan, Berra, Crucitti, Fragapane;

Centrocampisti: Cardia, Calcagno, Quintoni, Ferraù, Cannino, Nicosia, Fofana, Cangemi, Bonamonte, Di Stefano;

Attaccanti: Galesio, Codagnone, Princi, Di Vincenzo.

Acr Messina

Portieri: Compagno, Ragone.

Difensori: Biancola, Dascoli, Ibojo, Porcaro, Russo, Sarcone;

Centrocampisti: Barbera, Biondi, Bossa, Cimino, Cocimano, Genevier, Traditi;

Attaccanti: Carini, Gambino, Newman Guehi, Mancuso, Petrilli, Pizzo, Rabbeni.

A dirigere la sfida sarà Stefano Nicolini di Brescia, alla prima direzioni nel girone meridionale. Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Najib Lafandi di Locri e Luca Santoni di Cesena.

Giovanni Irrera

(38)