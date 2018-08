ACR Messina e Città di Messina: pubblicato il calendario della Serie D

0 Condivisioni Facebook Twitter

Ieri è stato pubblicato il calendario della LND (Lega Nazionale Dilettanti), dove sono presenti le due squadre della città dello Stretto: ACR Messina e Città di Messina. Non sono mancate le sorprese, infatti, nel girone I sono presenti squadre di tutto il sud Italia, compreso il favorito Bari, appena acquistato dalla famiglia De Laurentis, già proprietaria del Napoli Calcio.

Questo è il girone completo: Rotonda, Bari, Nocerina, Portici, Turris, Castrovillari, Cittanovese, Locri, Palmese, Roccella, Acireale, Città di Gela, Città di Messina, Igea Virtus, Marsala, Messina, Sancataldese, Troina.

Nel frattempo, l’ACR Messina ha ufficializzato l’arrivo del nuovo allenatore Pietro Infantino. Il tecnico del Messina si dice molto fiducioso per la stagione, anche se la presenza del Bari è molto ingombrante, ma non vuole sottovalutare nemmeno Gela e Turris. Infantino conosce bene l’importanza del mercato e il Messina ieri ha acquistato tre nuovi giocatori: Giovanni Compagno, Luca Cosimo Pizzo e Simy Mbaye Ba, ma probabilmente gli acquisti della squadra peloritana non sono ancora finiti.

Intanto giorno 2 Settembre inizierà la stagione giallorossa, con la partita di Coppa Italia contro l’Igea Virtus, ma già sono sorti i primi problemi. La Questura di Messina non ha dato la possibilità di vendita di biglietti per assistere alla partita, poiché alla società biancoscudata mancherebbe la licenza di pubblico spettacolo. Grazie all’aiuto dell’amministrazione, però, si spera di riuscire a far entrare i propri tifosi al campo.

