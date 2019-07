Calcio. Presentato il nuovo Acr Messina: ecco l’organico al completo

2 Condivisioni Facebook Twitter

«Ringrazio tutti coloro che mi sono vicini, lo staff, la stampa, i tifosi, i gruppi organizzati, perché da oggi parte il vero rilancio con la famiglia Messina». Sono queste le parole con cui ha esordito Paolo Sciotto, nuovo Amministratore Delegato dell’Acr Messina, felice dell’accordo raggiunto con il Camaro calcio, con il quale ci sarà una lunga e duratura partnership.

«Sappiamo tutti gli errori che abbiamo commesso e chiedo calcisticamente scusa a tutti – continua Sciotto –, ma oggi non siamo qui per parlare di passato, infatti intorno al nostro Messina c’è grande interesse e cercheremo di rispondere con i risultati sul campo».

Alla conferenza stampa ha partecipato anche il nuovo direttore sportivo Antonio Obbedio, che vanta un curriculum di tutto rispetto, grazie ai vent’anni di professionismo. Da ricordare il suo passaggio al Messina dalla stagione 98’ alla 02’. Come dirigente ha ricoperto incarichi ad Ancona, Torre Annunziata, Giulianova e Lucchese.

«Non è stata una scelta difficile, perché l’affetto che provo per questa città non è misurabile – ha dichiarato Obbedio -. Gli errori commessi sono stati molti, ma adesso creeremo una squadra per questa categoria, con l’obiettivo di fare qualcosa di speciale, l’unica cosa che chiedo una tregua da parte di tifoseria e stampa».

Il nuovo direttore sportivo ha parlato della situazione allenatore, dicendo di essere ancora alla ricerca, poiché dovrà avere determinate qualità e credere nel progetto Messina.

«Giocheremo sempre per vincere e se ci sarà il Palermo sarà peggio per loro – ha affermato orgoglioso il direttore dell’area tecnica Pasquale Rando. Vogliamo gettare le basi per il futuro, creando una squadra con giocatori pronti e under di valore».

Rando ha continuato dicendo che il budget è più che adeguato, infatti l’obiettivo non sarà vincere subito, ma riuscirci nel più breve tempo possibile.

Ecco l’organico che guiderà l’Acr Messina:

Presidente: Pietro Sciotto

Vice presidente: Matteo Sciotto

Amministratore delegato: Paolo Nicola Sciotto

Direttore generale: Antonio D’Arrigo

Direttore operativo e responsabile comunicazione: Davide Manzo

Responsabile area legale e rapporti con le istituzioni: Giuseppe Cicciari

Responsabile amministrativo, controllo e finanze: Giovanni Giliberto

Responsabile area tecnica: Pasquale Rando

Direttore sportivo: Antonio Obbedio

Dirigente accompagnatore ufficiale: Giovanni Sulfaro

Club manager: Pierluigi Parisi

Segretario generale: Franco Rao

Ufficio stampa: Giuseppe Fontana

Giovanni Irrera

(77)