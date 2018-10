Calcio. Messina – Castrovillari rinviata causa maltempo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Messina – Castrovillari rinviata: oggi pomeriggio non sarà disputata la partita valida per la 7^ giornata di campionato di serie D. Questo quanto deciso dal sindaco Cateno De Luca insieme alla Prefettura, dopo la situazione di allerta meteo di colore arancione.

Il provvedimento per la chiusura dell’impianto, è stato necessario a causa del nubifragio che ha colpito Messina nella scorsa notte, causando allagamenti delle strade, piccoli smottamenti e la caduta di grandi alberi, come quelli crollati nei pressi di Villa Dante e in via Regina Margherita.

L’assessore comunale alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli, ha definito la situazione sotto controllo ma la caduta degli alberi e la presenza dei detriti nella strada ha messo in difficoltà la viabilità cittadina, obbligando i Vigili del Fuoco a dover intervenire.

Rimborso dei biglietti Messina – Castrovillari

Tutti i tifosi che hanno acquistato il tagliando d’ingresso in prevendita, possono recarsi – entro mercoledì 31 ottobre – presso i punti vendita dove sono stati acquistati per ottenere il rimborso della somma. L’unica nota positiva riguarda il terreno del Franco Scoglio, infatti, se la Prefettura avesse permesso di poter giocare, la partita si sarebbe svolta in un campo in discrete condizioni.

Per la nuova data del match bisognerà aspettare la decisione della Lega Nazionale Dilettanti.

Giovanni Irrera

