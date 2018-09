Calcio. L’Acr Messina cerca il riscatto contro il Marsala

3 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo la brutta sconfitta subita in campionato contro l’Igea Virtus, l’Acr Messina si trova fanalino di coda nella classifica, con uno sconcertante “zero” nella casella riguardante i punti e un “meno sei” in quella della differenza reti, grazie ad un deludente zero gol fatti e sei subiti.

Mister Infantino è sicuro che la squadra darà il 110% nella sfida di domani, dimostrando il suo vero valore e cercando un importante cambio di passo, per poter risollevare le sorti di questo inizio di stagione.

Mancheranno Rabbeni, Ba e Sarcone per infortunio e l’allenatore giallorosso è molto dispiaciuto per queste assenze, ma allo stesso tempo si dichiara tranquillo perché sa di avere un gruppo in grado di sopperire a queste assenze.

Di fronte domani ci sarà il Marsala, una squadra giovane e pronta a stupire, che si basa su elementi di esperienza per la categoria come Lo Nigro, Tripoli, Fragapane, Balistreri e che porta con sé la vittoria dello scorso campionato di Eccellenza. Gli uomini di Infantino, quindi, oltre ai problemi legati all’avvio da incubo in campionato, dovranno stare molto attenti anche alle capacità di questo Marsala.

I convocati di mister Infantino per la partita di domani contro il Marsala sono:

PORTIERI: Giovanni Compagno, Federico Meo, Cristiano Ragone.

DIFENSORI: Davide Biancola, Alberto Cossentino, Claudio Dascoli, Pasquale Porcaro, Genny Russo.

CENTROCAMPISTI: Francesco Barbera, Kevin Biondi, Fabio Bossa, Felice Cimino, Salvatore Cocimano, Gael Genevier, Loris Traditi.

ATTACCANTI: Pietro Arcidiacono, Biagio Carini, Giuseppe Gambino, Alex Newman Guehi, Santi Mancuso, Nicola Petrilli, Luca Pizzo, Luciano Rabbeni.

L’Acr Messina domani dovrebbe disporsi in campo con il solito 3 – 4 – 3 con: Meo in porta; Biancola, Cossentino, Porcaro in difesa; Cocimano, Genevier, Biondi e Traditi a centrocampo; Arcidiacono, Gambino, Petrilli in attacco.

Durante la settimana è stato fatto il sorteggio per decretare le sfide dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di serie D, l’Acr Messina si troverà di fronte il Gela. Il match si giocherà mercoledì 10 ottobre al “Presti” di Gela (gara unica) alle ore 15.

Giovanni Irrera

