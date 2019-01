Messina-Cittanovese a porte chiuse: stop alla prevendita dei biglietti

2 Condivisioni Facebook Twitter

Per disposizione della Questura di Messina, il match tra Acr Messina e Calcio Cittanovese, in programma domenica 27 gennaio alle 14.30 allo stadio “Franco Scoglio”, verrà disputato a porte chiuse.

Il provvedimento, per motivi di ordine pubblico, è stato emesso per sette giorni in attesa che venga definito l’iter per la licenza definitiva all’organizzazione dei pubblici spettacoli.

La società, quindi, ha sospeso la prevendita dei biglietti. I tifosi già in possesso del tagliando d’ingresso possono chiedere il rimborso presso il punto vendita in cui hanno acquistato il titolo di ingresso.

(18)