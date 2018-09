ACR Messina – Città di Messina, derby peloritano in Coppa Italia

3 Condivisioni Facebook Twitter

Domenica 9 settembre alle ore 15, presso lo stadio Franco Scoglio, si confronteranno le due compagini della città dello Stretto: ACR Messina e Città di Messina. La partita di Coppa Italia di domani è utile a stabilire chi si confronterà con il team vincente dello scontro fra Marsala e Gela. A differenza dell’ultima gara, per questo match, lo stadio sarà aperto ai tifosi. Prevendita dei biglietti a partire da oggi, 8 settembre, alle ore 17.

L’ACR Messina si è già confrontata con l’Igea Virtus, riuscendo a piegare la squadra barcellonese per 3-1. Nonostante la buona forma dimostrata in campo, la squadra allenata da mister Infantino, è ancora in cerca di giocatori per poter completare la rosa, in modo tale da poter arrivare più in alto in campionato.

D’altra parte, il Città di Messina si presenta carico e determinato a vincere. L’obiettivo della stagione è riuscire a far bene, ed iniziare battendo l’ACR Messina, nel primo derby stagionale, non sarebbe male. Il cammino della squadra messinese è iniziato battendo ai rigori la Palmese 4-3 (dopo aver pareggiato 2-2 nei tempi regolamentari), e successivamente ha vinto contro il Roccella per 1-0. Per la squadra messinese c’è solo un problema legato all’inagibilità del campo. Il “Marullo” di Bisconte (Despar Stadium), non possiede infatti le misure standard per la serie D, però la società spera di poter riuscire a sistemare la struttura prima del 23 settembre, data in cui si dovrebbe disputare la prima gara in casa contro il Gela.

I convocati dell’ACR Messina

Al termine della seduta di rifinitura – svolta in mattinata allo stadio “Franco Scoglio” – sono 19 i giocatori convocati dal mister Piero Infantino per la gara di Coppa Italia in programma domani pomeriggio contro il Città di Messina.

Portieri: Cristiano Ragone, Giovanni Compagno

Difensori: Pasquale Porcaro, Genny Russo, Alberto Cossentino, Domenico Sarcone, Siny M’Baye Ba, Marco Lo Disco.

Centrocampisti: Salvatore Cocimano, Kevin Biondi, Fabio Bossa, Loris Traditi, Francesco Barbera.

Attaccanti: Giuseppe Gambino, Guehi Alex, Biagio Carini, Luciano Rabbeni, Santi Mancuso, Luca Pizzo.

I convocati del Città di Messina

Il tecnico del Città di Messina, Giuseppe Furnari, si presenta al derby tutto messinese convocando 24 giocatori:

Portieri: Paterniti, Amella, Berikashvili.

Difensori: Bombara, Trevizan, Bellopede, Dama, Fragapane, Crucitti.

Centrocampisti: Cardia, Calcagno, Quintoni, Ferraù, Cangemi, Cannino, Di Stefano, Nicosia, Fofana, Silvestri.

Attaccanti: Galesio, Di Vincenzo, Graziano, Codagnone, Feuillassier.

