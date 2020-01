Regali e dolci per i bimbi ricoverati in ospedale: anche al Policlinico è arrivata la Befana

0 Condivisioni Facebook Twitter

Anche i bambini costretti a passare la Befana in ospedale hanno potuto avere una loro festa. È successo nei reparti pediatrici del Policlinico di Messina, dove i volontari dell’associazione ABC – Amici dei Bimbi in Corsia, ha portato allegria ai piccoli ricoverati, con balli, canti e dolci.

I reparti pediatrici del Policlinico, per qualche ora, sono stati trasformati in un grande palcoscenico dove balli e canti hanno fatto da sfondo alla presenza della Befana. La festa è stata possibile anche grazie alla preziosa partecipazione dei Vigili del Fuoco di Messina che con dolcezza e grande sensibilità hanno donato giochi e caramelle ai piccoli ricoverati nei reparti di Neuropsichiatria, Nefrologia, Pediatria, Chirurgia e Genetica.

ABC- Amici dei Bimbi in Corsia è un’associazione che, attraverso attività ludiche e ricreative, regala un sorriso ai bimbi che vivono situazioni di disagio. L’obiettivo è dare sollievo in un momento che spesso è di sofferenza per questi piccoli e le loro famiglie che raggiungono il Policlinico di Messina anche da località distanti.

Tra le ultime iniziative messe in atto da ABC – Amici dei Bimbi in Corsia, c’è stata la collaborazione con Ospedali dipinti, per realizzare una raccolta fondi, che ha permesso di realizzare un murales sulla parete della sala d’attesa del reparto di Neuropsichiatria Infantile.

