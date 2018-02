Messina. Al via il bando per l’accoglienza di cittadini stranieri

7 Condivisioni Facebook Twitter

È stato pubblicato ieri, giovedì 15 febbraio, sul sito della Prefettura di Messina un avviso pubblico per la Manifestazione di Interesse finalizzata allo svolgimento del servizio di accoglienza e di assistenza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale sul territorio della provincia di Messina, secondo quanto previsto dall’Art. 11 D.lgs 142/2015.

Il bando è volto alla stipulazione di convenzioni con più soggetti economici e nasce dalla necessità di rispondere all’afflusso di cittadini stranieri sul territorio, attivando strutture temporanee che possano accogliere adulti, in particolare donne, famiglie, soggetti vulnerabili e richiedenti protezione internazionale.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 5 marzo 2018 all’ufficio protocollo della Prefettura di Messina, situato in Piazza Unità d’Italia 1 al I piano. Le richieste dovranno essere presentate in busta chiusa, contenente la dicitura: “Manifestazione di interesse per il servizio di accoglienza ed assistenza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale sul territorio della provincia di Messina”.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Prefettura di Messina, all’interno della sezione contratti e bandi di gara.

