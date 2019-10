Centro Clinico Nemo Sud. Dal 4 novembre arriva la Nemo Gift Card

0 Condivisioni Facebook Twitter

Presentata, alla Libreria Ciofalo, la Nemo Gift Card, nuova campagna di raccolta fondi a sostegno del Centro Clinico Nemo Sud. Coinvolte quasi 50 aziende messinesi che faranno degli sconti all’interno dei punti vendita. Due gli appuntamenti importanti: il 9 novembre a Piazza Cairoli e l’11 novembre alla Multisala Apollo. Letizia Bucalo Vita, responsabile fundraiser della Fondazione: «I cuori dei messinesi si fanno accarezzare dalle buone cause».

Gli appuntamenti della Nemo Gift Card

La Nemo Gift Card è la campagna di fundraising natalizia, promossa dalla Fondazione Aurora Onlus, per sostenere le attività del Centro Clinico Nemo Sud. Il Centro, attivo all’interno del Policlinico di Messina dal 2013, è diventato punto di riferimento al Sud per chi è affetto da malattie neuro-muscolari come la SLA, la SMA e le distrofie muscolari.

Il 9 novembre, a Piazza Cairoli, verrà aperto dai volontari della Fondazione Aurora Onlus un gazebo per distribuire le Nemo Gift Card, che saranno valide fino al 12 gennaio. Le card daranno la possibilità, non solo di sostenere le attività del Centro Clinico Nemo Sud ma anche di usufruire di uno sconto all’interno dei punti vendita partner dell’iniziativa.

L’11 novembre, alla Multisala Apollo, verrà proiettato “Canto per Nemo”, la seconda edizione della canzone di Natale del Centro Clinico Nemo Sud– arrangiata da Alessandro Silipigni – che quest’anno ha coinvolto più di 60 avvocati. Insieme a questo anche il film “Uno di Famiglia” diretto da Alessio Maria Federici, con Pietro Sermonti, Lucia Ocone e Nino Frassica.

Chi sostiene il Centro Clinico Nemo Sud

Quasi cinquanta le realtà messinesi coinvolte, tra aziende e attività commerciali, che hanno già donato al Centro Clinico Nemo Sud 7 mila euro. Tra i partner solidali anche Bernava che ha donato 6.500 euro e l’Associazione Mogli Medici che ha contribuito alla causa con l’acquisto di una sonda lineare per i pazienti. L’obiettivo, adesso, è quello di raccogliere 20 mila euro che possano donare un sorriso ai pazienti del Centro Clinico Nemo Sud.

Daniela Laura – Vice Presidente Fondazione Aurora Onlus : «Il Centro Clinico Nemo Sud è diventato un’eccellenza e un punto di riferimento grazie anche alla generosità dei messinesi».

: «Il Centro Clinico Nemo Sud è diventato un’eccellenza e un punto di riferimento grazie anche alla generosità dei messinesi». Carmelo Smiroldo – Bernava : «Siamo sempre presenti per le iniziative del Centro Clinico Nemo Sud, perché oltre alla professionalità abbiamo visto in che modo vengono trattati i pazienti».

: «Siamo sempre presenti per le iniziative del Centro Clinico Nemo Sud, perché oltre alla professionalità abbiamo visto in che modo vengono trattati i pazienti». Rosellina Zamblera – Presidente dell’Associazione Mogli Medici : «Il Centro Clinico Nemo Sud è fatto di persone straordinarie, sono delle braccia forti al servizio degli altri».

: «Il Centro Clinico Nemo Sud è fatto di persone straordinarie, sono delle braccia forti al servizio degli altri». Loredana Polizzi – Multisala Apollo: «Quest’anno abbiamo pensato di farvi ridere. Sono contenta di partecipare ad una causa così importante».

Come sostenere il Centro Clinico Nemo Sud

Posta c/c n. 1010111019 intestato a Fondazione Aurora Onlus

Banca: IBAN IT80 E076 0116 5000 01010111 019 intestato a Fondazione Aurora Onlus

5×1000 A Fondazione Aurora Onlus CF 03161490838

