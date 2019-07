Gestione dei Pronto Soccorso: il nuovo Piano Aziendale dell’Asp di Messina

14 Condivisioni Facebook Twitter

Ridurre i tempi di attesa e intervento al Pronto Soccorso: è questo l’obiettivo del nuovo Piano Aziendale dell’Asp di Messina, che segue le linee di indirizzo del Decreto 1584 del 10 settembre 2018, voluto dall’Assessore Ruggero Razza.

La procedura consentirà di mettere in atto tutte quelle azioni necessarie per arginare le ore di attesa dell’utenza. Gli interventi agiranno su tutte e tre le fasi assistenziali previste quando il paziente giunge in pronto soccorso:

l’accesso (Input);

la gestione del paziente in pronto soccorso (Throughput);

l’esito delle attività di pronto soccorso (Output) ovvero dimissione, trattamento in OBI, ricovero, trasferimento in altra struttura.

Come sarà gestito il sovraffollamento dei Pronto Soccorso?

Le azioni previste sono:

attivazione di un percorso veloce (Fast Track) per lesioni o malattie a bassa complessità clinica, che consiste nell’invio del paziente allo specialista così da bypassare la fase di inquadramento e valutazione clinica del medico di turno; attivazione di percorsi per le urgenze, dedicati a specifiche patologie e gestiti direttamente dalle unità operative a cui sono già in carico ( Oncologia, Nefrologia, Pneumologia); linee dedicate ed esclusive nei servizi di laboratorio e diagnostica per immagini; individuazione e predisposizione di posti letto aggiuntivi all’interno delle aree dedicate; istituzione del Bed Management, al fine di monitorare la gestione dei posti letto delle varie unità operative; protocolli condivisi con le Case di Cura private per il trasferimento dei pazienti; modalità informatizzate per le richieste di consulenza con contestuale attivazione della telemedicina.

