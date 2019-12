Quel che rimase dal terremoto e che l’uomo distrusse. Teatro Peloro

273 Condivisioni Facebook Twitter

Seconda puntata dedicata alla Messina demolita dalle ruspe. Proseguiamo il nostro tour, rimanendo in centro. A pochi passi da piazza Cairoli, infatti, è avvenuto un altro scempio.

In via Tommaso Cannizzaro il teatro peloro era un punto di riferimento per la vita artistica della città. Oggi, al suo posto, c’è un palazzo privo di ogni valore artistico.

Andrea Castorina

(2079)