No Tengo Dinero: gli eventi da non perdere questa settimana a Messina e provincia

105 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo il successo della scorsa settimana, prosegue il nostro giro tra gli eventi di Messina e provincia dell’estate 2019. In questo secondo appuntamento con No Tengo Dinero, andremo sui pattini lungo la Passeggiata a Mare, ci spingeremo fino a Graniti per poi fare una sosta super golosa a Santa Margherita. E non poteva mancare la musica, quindi balleremo in spiaggia con un po’ di sano rock psichedelico. Come sempre tutto a costo zero o quasi.

Senza dubbio la Passeggiata a Mare è uno dei posti più belli di Messina, soprattutto per chi rimane in città durante l’estate. Ad apprezzare questo lunghissimo spazio, con affaccio sul mare, a due passi dal centro ci sono i turisti, i gattini, le famiglie, i gruppi di ragazzi, gli amanti di fotografia, i coreografi, quelli che fanno skate e i pattinatori. Come Raimondo Raimondi e Chiara De Domenico, rispettivamente presidente e maestra federale della società Erre Sports in-line, associazione sportiva che da poco ha festeggiato i primi dieci anni di attività. Dopo sei anni fuori, infatti, Raimondo e Chiara insieme ad altri due colleghi, hanno deciso di tornare a Messina per portare avanti la loro passione e creare una squadra di hockey e corsi di pattinaggio normale e freestyle, da Alì Terme a Ganzirri.

«Circa sei anni fa – raccontano Raimondo e Chiara – abbiamo iniziato i nostri corsi estivi di pattinaggio in Passeggiata, perché tutti iniziano qui la loro avventura sulle rotelle. È uno spazio conosciuto dai messinesi e soprattutto è il posto ideale per tutto quello che proponiamo. Anche perché – ci dicono – i percorsi previsti come la pista ciclabile non sono molto sicuri, né per le bici né per i pattini. Ci sono realtà, a Catania e a Palermo, dove ci sono gruppi che girano in centro, dove si pattina anche in strada, ma il problema qui è l’asfalto che è discontinuo, e poi – sorride Chiara – il messinese medio non aiuta e non capisce come comportarsi quando ci vede pattinare o andare in bici».

Bimbi e genitori sembrano apprezzare davvero parecchio questa disciplina, fatta di qualche caduta ma anche di tanto divertimento all’aria aperta. «Oltre alla nostra passione smisurata – dice Raimondo – c’è anche un consenso da parte dei medici che iniziano a consigliare questo sport per il coordinamento motorio. Mettiamola così – aggiunge Chiara – un buon pattinatore deve avere un buon equilibrio e se nella vita hai un buon equilibrio sei avvantaggiato». Non rimane che unirvi con i vostri pattini lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 18:00 in Passeggiata o il martedì e il giovedì al Parco Urbano di Spadafora perché, come ci dice Chiara, «anche se sono stanca mi basta mezz’ora di pattinata per sentirmi di nuovo piena di energia».

(770)