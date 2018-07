UNIME. Il Dipartimento di Economia eccellenza nel settore

0 Condivisioni Facebook Twitter

Scegliere il proprio futuro non è mai facile, probabilmente perché sappiamo che nessuno ci riesce mai fino in fondo. Dubbi, incertezze sono all’ordine del giorno e la scelta universitaria non fa certo eccezione.

Se però si riesce a trovare un percorso di studi che rispecchi i propri interessi e consenta di delineare al meglio i piani per il proprio futuro lavorativo, la strada comincia già ad essere molto più chiara.

Il Dipartimento di Economia dell’Università di Messina, ex storica facoltà di Economia e Commercio, rinnova anche quest’anno la sua offerta con i tre corsi di laurea triennale:

Economia Aziendale (L-18);

Management d’Impresa (L-18);

Economia, Banca e Finanza (L-33) con due curricula (Economico, Metodi Quantitativi).

I tre corsi di laurea magistrale:

Consulenza e Professione (LM-77);

Management del Turismo e dell’Ambiente (LM-77);

Scienze Economiche e Finanziarie (LM-56) con due curricula (Economico e Metodi Quantitativi).

Inoltre presso il Dipartimento di Economia sono attivi i Master di I° livello in: Esperto per le Professioni Economico-Aziendali e Economia Bancaria e Finanziaria.

Il Dipartimento, presso UniMe, è l’unica struttura nel sud Italia che vanta un modello di certificazione esteso, non soltanto ai corsi di laurea triennali e magistrali, ma anche al Dottorato ed ai Master di 1° livello.

L’offerta formativa si completa infine con il Dottorato in Economics, Management and Statistics al quale aderiscono le Università di Palermo, Catania e Catanzaro.

Con quattro laboratori e due biblioteche il Dipartimento di Economia si pone l’obiettivo di potenziare la qualità di ricerca e rafforzare sempre di più un’offerta didattica di alto profilo e assolutamente competitiva con il resto del mercato. Una risorsa a servizio di tutti gli studenti che sono in cerca di tutti gli strumenti per iniziare a costruire il proprio domani, alimentando tutti i progetti che intendono realizzare.

Non sempre sappiamo cosa ci riserva il futuro, ma come diceva William James “comincia ad essere adesso quello che vuoi essere domani”.

Per tutte le info: www.unime.it/it/dipartimenti/economia

(14)