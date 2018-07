La “Geografia” dei Social Media Manager

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’attività di Social Media Manager, come molte delle attività digitali, è in rapida espansione. Una figura considerata strategica, perché insieme un asset della comunicazione aziendale, capace di sviluppare contenuti strategici da distribuire sugli account social e dall’altro un anello fondamentale tra un’impresa o professionista e il suo pubblico di clienti.

La startup catanese Spidwit (creatrice dell’omonimo servizio in cloud che aiuta proprio i Social Media Manager a creare e distribuire contenuti di qualità) ha fornito una serie di interessanti statistiche sull’universo dei Social Media Manager in Italia basate su un campione di circa 20,000 tra gli utilizzatori italiani della piattaforma.

A cominciare dalle categorie merceologiche meglio rappresentate sui social media.

In prima posizione chi lavora nel food (7,9%) poi viaggi & turismo al 6,6% e chiude il podio l’industria del wellness con il 5,8%.

Chi lavora nell’industria del vino ha invece il primato per il numero di articoli pubblicati (una media di 7,2 articoli a settimana).

Una menzione speciale va inoltre ai dentisti: sono quelli che scrivono “status” più lunghi con una media di 209 caratteri. I più laconici, prerogativa di chi usa maggiormente una comunicazione di tipo visuale, sono gli Interior designer (49 parole per post) e gli addetti al mondo del fitness (68 parole per post).

Molto interessanti anche i dati sulla distribuzione geografica e sulla demografia del social media manager.

La prima regione italiana è la Lombardia col 18% di utenti seguiti dal Lazio col 14%, la Campania col 9,1%, l’Emilia con il 7,7% e finalmente, al quinto posto la nostra Sicilia col 7,2%.

Una percentuale molto interessante, quest’ultima, che fa capire come l’isola siciliana non è in ritardo sulle competenze di comunicazione digitale, anche se ci sono ampi margini di miglioramento.

Se scendiamo con una lente di ingrandimento sulla Sicilia le prime tre città siciliane per numero di Social Media Manager sono Palermo (40% – 2,88% a livello italiano) seguita da Catania (26% – 1,87% in Italia) e Messina (13% – 0,93% a livello Italia).

Altro dato demografico interessante è la prevalenza di un pubblico femminile tra i SMM: donne battono uomini 64% contro 36%.

Quest’ultimo dato conferma un po’ alcuni studi di genere sulle professioni con maggiore presenza al femminile.

