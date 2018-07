Isola d’Elba: natura e intrattenimento, il luogo di vacanza adatto a tutti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Siete in procinto di partire per l’isola d’Elba e vorreste qualche consiglio utile su cosa fare durante il soggiorno, cosa vale la pena vedere, cosa mangiare e a cosa non dovete rinunciare per vivere una vacanza all’insegna del relax e del divertimento.

Il viaggio per raggiungere l’isola è semplice da effettuare e da organizzare. Vi basterà collegarvi ad internet consultare le informazioni necessarie: la compagnia moby lines, gli orari dei traghetti per l’Elba, i costi dei biglietti.

L’ambiente naturalistico dell’isola d’Elba è senza precedenti: una grandissima varietà di ambienti naturali e geologici racchiusi in soli 224mq permettono vacanze inclini a qualsiasi tipologia di turista.

Le splendide spiagge dell’isola dell’Elba meritano tutte una visita, tra le più belle vi sono:

Spiaggia delle Ghiaie (Portoferraio)

Spiaggia della Padulella (Portoferraio)

Spiaggia di Capo Bianco (Portoferraio)

Spiaggia di Sansone (Portoferraio)

Spiaggia dell’Enfola (Portoferraio)

Spiaggia di Sant’Andrea (Marciana)

Spiaggia di Fetovaia (Marina di Campo)

Spiaggia di Cavoli (Marina di Campo)

Spiaggia di Felciaio (Capoliveri)

Oltre allo splendido mare è possibile fare lunghe passeggiate, trekking o arrampicata all’interno dell’isola. Numerosi sono anche i reperti archeologici da visitare come la Villa Romana delle Grotte, cantata da Ovidio nel I sec. A.C. o il Castello del Volterraio, la più antica forticazione di tutta l’isola. Il Santuario di Monserrato invece si trova nei pressi di Porto Azzurro.

Non può mancare qualche momento dedicato alla scoperta culinaria di piatti tradizionali come lo stoccafisso alla riese con aglio, prezzemolo, patate, cipolla, pomodoro, peperoncino, olive nere, acciughe, capperi e pinoli, o il Gurguglione ossia cipolle, peperoni, melanzane, zucchine, pomodori cotti in padella. Il Cacciucco è una zuppa di pesce tipicamente toscana presente in qualsiasi menù di qualsiasi ristorante dell’isola d’elba.

Sull’isola si svolgono anche numerose feste, sagre e manifestazioni a cui vale la pena partecipare. Per informarvi sugli eventi in programma durante il vostro soggiorno vi basterà consultare il calendario degli eventi dell’Elba 2018.

