Alternanza scuola-lavoro: stage all’Osservatorio Meteorologico di Messina

Milazzo. Alternanza scuola-lavoro “tra le nuvole” per gli studenti dell’Istituto Nautico Leonardo Da Vinci che avranno la possibilità di intraprendere un percorso formativo presso l’Osservatorio meteorologico di Messina.

L’opportunità è nata grazie al Protocollo di Intesa stipulato tra il Dirigente scolastico, la professoressa Stefania Scolaro, e il Comando dell’Aeronautica Militare di Sigonella per il triennio 2017/2020. Il percorso, intrapreso già da qualche giorno, vedrà i ragazzi dell’istituto impegnati per circa 30 ore nell’approfondimento sul campo della meteorologia sinottica.

Dopo gli stage organizzati sulle navi-scuola “Amerigo Vespucci” e “Palinuro”, gli allievi della quarta classe, seguiti dal Maresciallo di Prima Classe Giovanni Capodivento e dal suo team, avranno quindi l’occasione di avvalersi dell’esperienza pluriennale di esperti del settore. Professionisti che si sono distinti nel tempo grazie anche alle molteplici iniziative e ai seminari realizzati in collaborazione con enti pubblici e privati a livello nazionale.

La squadra operativa del Teleposto Meteo di Messina è nota per la professionalità, l’impegno e per la disponibilità dimostrata nel trasmettere ai giovani la passione verso un settore fondamentale come quello metereologico. Una corretta previsione e una lettura meticolosa degli elementi e dei valori atmosferici sono, infatti, fattori indispensabili per la navigazione.

«L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Leonardo Da Vinci” di Milazzo – evidenzia la Dirigente Scolaro – è orgoglioso di poter permettere ai propri ragazzi di intraprendere, nel loro percorso di studi, un’efficace sinergia tra il mondo della scuola e del lavoro grazie a collaborazioni come questa, selezionate accuratamente con la passione di chi vuole assicurare un futuro solido ai propri allievi. Siamo una delle pochissime scuole in Italia a stipulare questo genere di convenzioni e sono sicura che il Teleposto Meteo costituirà un’esperienza indimenticabile che arricchirà il bagaglio culturale degli alunni sia dal punto di vista umano che professionale».

