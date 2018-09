Messina. Emergenza alberi: caduto grosso ramo a Granatari

3 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Un grosso ramo è caduto a Granatari, presumibilmente nei giorni scorsi, finendo per poggiarsi sui cavi della luce, a ridosso di un’abitazione. A segnalarlo è stato il consigliere della VI circoscrizione Antonio Lambraio che ha immediatamente contattato la centrale operativa della Polizia Municipale.

A seguito della chiamata una volante della Polizia Municipale è intervenuta insieme ai Vigili del Fuoco, recandosi sul posto questa mattina stessa intorno alle ore 9.00.

«Vista la grossa dimensione dell’albero, se fosse caduto sulla sede stradale avrebbe potuto causare seri danni alle auto in transito o ai pedoni» ha commentato il consigliere Lambraio, sottolineando come il patrimonio arboreo della città dello Stretto necessiti di una maggiore cura e di una messa in sicurezza.

A evidenziarlo, nei mesi scorsi, è stata la stessa Giunta Municipale che, a seguito della caduta di un grosso ramo in via Tommaso Cannizzaro, ha predisposto un censimento degli alberi di Messina, per rilevarne le condizioni di salute e mettere in sicurezza la città.

Un episodio analogo, l’ultimo in ordine di tempo, tra l’altro, risale a soli 4 giorni fa. Lo scorso giovedì 6 settembre, infatti, un ramo è caduto in via Garibaldi colpendo di striscio una ragazza che ha riportato qualche escoriazione di lieve entità.

(34)