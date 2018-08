Scontro in Consiglio Comunale sul risanamento. De Luca pronto a dimettersi

94 Condivisioni Facebook Twitter

Il sindaco Catena De Luca è pronto a dimettersi. La causa di questo annuncio shock fatto ieri, durante la seduta aperta del Consiglio Comunale, è l’istituzione dell’Agenzia per il risanamento che il primo cittadino reputa fondamentale per completare le operazioni necessarie allo “sbaraccamento” e poter mettere in pratica quel progetto ambizioso che potrebbe finalmente mettere la parola fine al problema del risanamento a Messina.

Se da un lato, però, De Luca vuole ridurre al minimo i tempi, dall’altro i dubbi manifestati dal Consiglio Comunale li stanno allungando più di quanto il primo cittadino aveva preventivato. I consiglieri vogliono studiare bene gli atti per capire se l’Agenzia per il risanamento è davvero la soluzione migliore per risolvere il problema delle baracche. Il Consigliere Calabrò nel suo intervento, ad esempio, ha dichiarato che «Bastava una norma che dicesse: “tutte le competenze dello IACP in materia di risanamento sono affidate al Comune di Messina”».

Questi dubbi si sono tradotti in una bocciatura di due emendamenti su tre proposti dal sindaco, che ha però abbandonato l’aula prima della votazione. Non prima, però, di aver “bacchettato” Presidente e Consiglieri, davanti i deputati regionali e nazionali messinesi presenti in aula: Elvira Amata, Ella Bucalo, Antonio De Luca, Grazia D’Angelo, Ciccio D’Uva, Pietro Navarra, Matilde Siracusano e Valentina Zafarana.

De Luca, infatti, ha affermato: «Abbiamo speso 10mila euro per parlare del nulla e non so per quanto continueremo a parlare del nulla. Ho fretta di dare risposte alla città, altrimenti preferisco tornare a fare il deputato». Poi l’attacco al Presidente Cardile: «Presidente, lei oggi ha parlato come uomo del Pd, ha dimostrato di essere di parte».

«Non chiamatelo ricatto – ha spiegato De Luca. E’ lo sfogo di un sindaco che non vuole essere ascritto nella lunga lista dei fallimenti di questa città».

