Rione San Licandro: pali della luce a rischio schianto. Laimo: «È ora di eliminarli»

11 Condivisioni Facebook Twitter

Al Rione San Licandro alcuni pali dell’illuminazione pubblica predono pezzi: a segnalarlo in una nota il consigliere della quinta Circoscrizione Franco Laimo, che nella qualità di Coordinatore della Commissione Ambiente e Territorio ha trattato l’argomento insieme ai colleghi del Consiglio circoscrizionale.

Laimo ha immediatamente inviato una nota al dipartimento pubblica illuminazione, al Vicesindaco, Salvatore Mondello e all’Assessore al pronto intervento, Massimiliano Minutoli, affinché si possa risolvere l’annosa questione.

«Gia da tempo – spiega Laimo – pericolosi pezzi di cemento si staccano dagli ormai dismessi pali enel e pubblica illuminazione, fatti in cemento e ferro che, all’interno risultano essere cavi ed in taluni casi sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco e per poco si è evitata la tragedia».

Si tratta, quindi, di pali a rischio caduta, alcuni pericolosamente incurvati, pronti a schiantarsi: «Auspico – conclude Laimo – che ciò che non è stato risolto nel precedente quinquennio amministrativo possa concludersi positivamente adesso, mediante una collaborazione tra Comune di Messina ed Enel per l’eliminazione di tali pali immessi negli anni ’50.

(5)