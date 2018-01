Accorinti si ricandida a sindaco di Messina: «Documentatevi su ciò che abbiamo fatto»

35 Condivisioni Facebook Twitter

Renato Accorinti si ricandida a Sindaco di Messina. Lo aveva già annunciato durante la conferenza di fine anno tenutasi a Palazzo Zanca, ed ecco arrivare oggi il video promesso con cui annuncia di presentarsi alle prossime elezioni amministrative.

«Giudicatemi dai fatti e non dalle chiacchiere – si legge nel post di Facebook – Vi chiedo di documentarvi su quello che abbiamo fatto. Siate molto rigorosi, ma solo su quello che noi abbiamo trovato e quello che abbiamo realizzato. Condividete questo messaggio. Abbiamo cambiato modo di fare la politica nella nostra città, oggi al servizio di tutti i cittadini. Questo cambiamento deve andare avanti, ma solo se lo volete voi. Grazie a tutte e tutti».

«Abbiamo cercato di lavorare su ogni settore, vi prego di documentarvi su quello che abbiamo fatto – afferma Accorinti nel video – metteremo online tutti i risultati che abbiamo portato a termine, quindi potrete consultarli».

Il video, della durata di circa cinque minuti, è un riassunto degli obiettivi raggiunti durante questi cinque anni di amministrazione Accorinti.

In maniera assolutamente informale e ironica Normanno.com aveva già raccolto qualche feedback, attraverso il sondaggio per l’Epifania, sull’operato del sindaco Accorinti per il 2017 appena concluso.

