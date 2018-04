Renato Accorinti: «Ecco la squadra per continuare il nostro percorso con Messina»

0 Condivisioni Facebook Twitter

Ha scelto uno dei luoghi più belli e suggestivi della città Renato Accorinti per presentare ufficialmente le tre liste che lo supporteranno nella corsa verso le elezioni del 10 giugno. Sulla scalinata della Batteria Masotto, stamattina, sono stati resi noti tutti i componenti di: Renato Accorinti Sindaco, Percorso Comune e Cambiamo Messina dal Basso.

Una squadra di 78 sostenitori, di cui fanno parte tutti gli assessori dell’attuale Giunta Accorinti, eccezione fatta per Enzo Cuzzola.

Ed è proprio dal lavoro fatto insieme alla sua squadra che il sindaco uscente inizia il suo discorso: «Noi abbiamo già vinto. Abbiamo dimostrato che non è vero che chi arriva nel Palazzo “diventa come gli altri”. Noi ci siamo entrati e abbiamo fatto tante cose concrete: gli autobus, Messina Servizi Bene Comune sono solo alcuni esempi».

Ma oltre alle azioni concrete portate a termine in questi cinque anni, Accorinti ha parlato anche di idee e di una nuova visione della politica. «Cinque anni fa un’avventura straordinaria. Solo una lista, oggi ce ne sono tre che corrono nella stessa direzione. In questi anni abbiamo condiviso la nostra visione, il nostro nuovo modo di fare politica, in cui ognuno cerca di fare qualcosa per il bene della collettività. Abbiamo dimostrato che si può fare molto anche senza la politica del “dare-avere” e questo è il messaggio che vogliamo trasmettere e che volgiamo portare avanti».

Nessun commento nei confronti degli altri, ormai sei, candidati sindaco di Messina. «Non mi sento in concorrenza con gli altri candidati e non voglio nemmeno giudicarli, non è compito mio. Ogni cittadino si informerà e farà la sua scelta».

Candidati al Consiglio Comunale

Renato Accorinti Sindaco: Renato Accorinti, Sergio De Cola, Nina Santisi, Guido Signorino, Antonina Angileri, Antonella Bruno, Giovanni Calabrò, Letizia Costa, Giuseppe Cardullo, Isuf Ferizai, Maria Franzò, Giuseppe Frassica, Rosario Gemellaro, Letterio Grasso,Marina La Rocca, Margherita Lo Giudice, Gianluca Manca, Palmira Mancuso, Marcello Marino, Ornella Pallucca, Nunzia Panarello, Daniela Picciolo, Enzo Romeo, Iman Sadeq, Guglielmo Sidoti, Antonio Zanghì,

Cambiamo Messina dal Basso: Federico Alagna, Daniele Ialacqua, Sebastiano Pino, Francesca Abate, Gabriella Amico, Giovanna Andronico, Vittoria Arena, Nicola Balestri, Tania Bambaci, Basilio Buttà, Carmelo Cabibbo, Cecilia Caccamo,Angela Giuffrida, Alessandro Grussu, Katia Gussio, Nicola Lembo, Viviana Lo Furno, Christian Mangano, Dina Maiolo, Alessandra Marturano, Iotis Panos “Mythos”, Emanuela Previti, Massimo Quadarella, Ivana Risitano, Fabrizio Saffioti, Franco Sorrenti, Paolo Todaro, Antonino Toscano, Claudio Vallone, Antonio Vitarelli.

Percorso Comune: Gaetano Cacciola, Giacoma Grazia Andronico, Nicoletta Brillante, Nuccio Coco, Corrada Johnson D’Amico, Santa Di Stefano, Pina Gemellaro, Lucia Gullì, Daniela La Manna, Domenico Maiorana, Ivan Mazzagatti, Katia Miuccio, Sandro Penna, Marco Previti, Patrizia Pulejo, Leonardo Russo, Giuseppe Sanò, Grazia Scarcella, Giacoma Sturniolo, Pippo Sulfaro, Maria Trovato, Rosario Tuvè, Elisabetta Zanghì.

Candidati alle sei Circoscrizioni

La coalizione nelle sei Circoscrizioni ha pensato ad una lista unitaria che verrà presentata con il simbolo di Cambiamo Messina dal Basso.

Prima Circoscrizione: Nicola Venuto, Andreina Cama, Giuseppe Maieli, Carmen Materia, Veronica Siracusano, Alberto Vasi

Seconda Circoscrizione: Carmelo Giusi, Michele Bruno, Alessandro Bruschetta, Andreina Cama, Emanuela Cannistrá, Rosario Pizzino, Stefania Russo

Terza Circoscrizione: Tonino Cafeo, Margherita Chitè, Alessandro Capurro, Rosaria Colica, Damiano Di Giovanni, Carlotta Ingemi, Rosario Pizzino, Giovanni Tomasello, Carmelo Zucco

Quarta Circoscrizione: Antonella Melis, Damiano Di Giovanni, Lucia Florio, Mariafrancesca Gulino, Rita Lo Re, Mauro Marino, Daniele Mircuda, Eros Stagni

Quinta Circoscrizione: Francesco Mucciardi, Andrea Biondo, Alice Chirieleison, Danilo Donato, Lucia Florio, Francesco Graziano, Stefania La Malfa, Rita Lo Re, Nancy Margareci, Dino Sturiale

Sesta Circoscrizione: Giovanni Pirrotta, Giovanna Alati, Fabrizia Famà, Giuseppe Lucchesi, Fiorella Mangano, Nicola Pasquariello, Sebastiano Scilio, Luca Risitano

