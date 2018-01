Progetti della Giunta Accorinti per Messina? De Cola risponde ad un lettore

0 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Lo scorso giovedì 11 gennaio, l’assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Sergio De Cola ha stilato una lista di tutti i progetti finanziati e messi in cantiere in questi anni dalla Giunta Accorinti. Una risposta, quella dell’assessore De Cola, alle critiche rivolte all’Amministrazione in merito a una presunta mancanza di progettualità.

Un lettore di Normanno, attraverso un commento, aveva chiesto ulteriori chiarimenti e delucidazioni su tematiche che non apparivano nella lista fornita dall’Assessore: viabilità, alloggi popolari, parcheggi, studio dei rischi legati all’erosione della costa, turismo e promozione della città.

Di seguito la risposta fornita dall’assessore Sergio De Cola.

«La nota che ho diffuso, con l’elenco dei lavori in corso, riflette soltanto quanto è stato fatto e quanto si sta facendo negli assessorati di mia competenza (Lavori Pubblici, Politiche del Territorio, Difesa del Suolo). Gli altri temi rientrano nelle competenze di altri assessori, ma anche lì si sta lavorando con impegno e sono state avviate importanti azioni.

Provo a dare alcune risposte rinviando ad approfondimenti e precisazioni che potranno essere fornite dai colleghi:

La costruzione di alloggi popolari è nelle competenze del Dipartimento Politiche della casa, ma posso dirti che si è scelto di puntare sull’acquisizione di alloggi esistenti perché la città ha già un numero di vani probabilmente superiore alle necessità, questo anche seguendo la logica di mitigazioni del consumo di suolo;

è nelle competenze del Dipartimento Politiche della casa, ma posso dirti che perché la città ha già un numero di vani probabilmente superiore alle necessità, questo anche seguendo la logica di mitigazioni del consumo di suolo; Per quel che riguarda la riorganizzare della viabilità cittadina e la realizzazione nuove strade , oltre alla via del Mare per cui è stata avanzata una richiesta di finanziamento per circa 38 milioni di euro, sono in programmazione miglioramenti alla rete esistente come, ad esempio, la strada Annunziata Pace, a monte della Panoramica, per cui è già finanziato il progetto ed è stato realizzato un primo stralcio;

, oltre alla via del Mare per cui è stata avanzata una richiesta di finanziamento per circa sono in programmazione come, ad esempio, la strada Annunziata Pace, a monte della Panoramica, per cui è già finanziato il progetto ed è stato realizzato un primo stralcio; Per la questione della realizzazione di nuovi parcheggi in città (incentivando il cittadino ad utilizzarli), il Dipartimento Mobilità sta lavorando sulla programmazione. Avevamo i progetti pronti e aspettavamo un finanziamento di circa 17 milioni di euro da un paio d’anni, ma non è mai stato pubblicato il bando;

(incentivando il cittadino ad utilizzarli), il Dipartimento Mobilità sta lavorando sulla programmazione. Avevamo i progetti pronti e aspettavamo un finanziamento di circa da un paio d’anni, ma non è mai stato pubblicato il bando; Sul tema della promozione di percorsi turistici e della città in generale, l’assessore al Turismo Guido Signorino ha sviluppato e sta sviluppando diversi progetti che hanno avviato un miglioramento dell’offerta turistica in città . Ad esempio, in occasione dell’ultima Vara si è concordato con MSC Crociere una sosta extra della nave per promuovere un evento eccezionale, come è appunto la Vara. Inoltre nei prossimi mesi vi sarà in città e non solo, un festival internazionale basato su eventi come il Kernel festival ;

in generale, l’assessore al Turismo ha sviluppato e sta sviluppando diversi progetti che hanno avviato un . Ad esempio, in occasione dell’ultima Vara si è concordato con una sosta extra della nave per promuovere un evento eccezionale, come è appunto la Vara. Inoltre nei prossimi mesi vi sarà in città e non solo, un festival internazionale basato su eventi come il ; Per quel che riguarda, infine, lo studio di rischi e il risanamento costiero, circa due anni e mezzo fa abbiamo commissionato al Danish Hydraulic Institute – una delle società più importanti al mondo su questi temi – uno studio per la caratterizzazione meteo-marina di tutta la costa ionica della città al fine di fornire, finalmente, un adeguato punto di partenza per tutte le progettazioni da effettuarsi lungo la costa. Lo studio, in distribuzione gratuita per tutti sul sito del Comune, ha consentito un affinamento del progetto del nuovo porto di Tremestieri e anche la realizzazione di un modello di previsione dell’insabbiamento dell’approdo attuale. Oltre a quelli che hai letto nell’elenco, ci sono altri progetti di difesa della costa in itinere».

L’elenco fornito, la scorsa settimana, dall’assessore De Cola contava diversi progetti già in corso e finanziamenti ottenuti per la realizzazione di altre opere: dal progetto di rifacimento della Via Don Blasco, al completamento del Porto di Tremestieri, all’aumento dei fondi per la manutenzione stradale.

(8)