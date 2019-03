Il Movimento 5 Stelle apre una nuova sede a Messina

17 Condivisioni Facebook Twitter

Il Movimento 5 Stelle e il meet-up Grilli dello Stretto inaugureranno, sabato 30, una nuova sede a Messina, in via Lenzi 17, di fronte all’istituto salesiano Domenico Savio.

Al taglio del nastro, che è programmato per le 19,30, parteciperanno i Portavoce nazionali Francesco D’Uva, Barbara Floridia e Grazia D’Angelo, i Portavoce regionali Valentina Zafarana e Antonio De Luca, i consiglieri comunali e di quartiere e gli attivisti.

«Sarà un momento di festa e di confronto – spiegano i Portavoce – per fare il punto su quanto abbiamo realizzato dalla nascita ufficiale del meet-up cittadino, fondato il 25 aprile del 2006 in uno scantinato di via dei Verdi. Da allora sono trascorsi quasi tredici anni e sono cambiate tante cose, ma non la voglia di lottare per i diritti dei cittadini, che abbiamo adesso l’onore e l’onere di rappresentare nelle sedi istituzionali.

La nuova sede sarà il punto di riferimento per tutti gli attivisti di Messina e provincia, che potranno partecipare alle riunioni del meet-up cittadino e ottenere informazioni in merito alle iniziative intraprese a livello locale o nazionale. Per tutti noi è fondamentale avere un luogo fisico, che funga da quartier generale sul territorio, in modo da poterci confrontare con i cittadini e farci carico delle loro istanze».

Nel corso dell’inaugurazione verranno proiettati dei video sulla storia del M5S in città e sarà allestito un piccolo rinfresco per i partecipanti.

