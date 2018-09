Messina. Il sindaco Cateno De Luca presenta le sue dimissioni

413 Condivisioni Facebook Twitter

Cateno De Luca ha presentato le sue dimissioni dalla carica di sindaco di Messina. Dopo una notte passata a redigere la relazione di inizio mandato, a seguito della seduta ordinaria del Consiglio Comunale in cui si sarebbe dovuto discutere il nuovo Regolamento, nelle prime ore di questa mattina il primo cittadino ha condiviso con i suoi follower di Facebook la propria lettera di dimissioni.

Dimissioni che avranno validità a partire da lunedì 8 ottobre 2018. Quali siano le motivazioni esatte ancora non è stato specificato, ma il fantasma delle dimissioni, si sa, aleggiava su Palazzo Zanca già da diverse settimane. Dopo la seduta di ieri del Civico Consesso, conclusasi con un “nulla di fatto” per quel che riguarda le modifiche al Regolamento Comunale, il Sindaco – dimissionario da meno di un’ora – non ha certo celato il suo disappunto e ha, anzi, commentato con durezza quanto avvenuto con un video condiviso sui social.

Questo quanto si legge nella lettera di dimissioni pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del sindaco Cateno De Luca:

«Il sottoscritto Cateno De Luca rassegna le proprie dimissioni a far data dall’8 ottobre 2018, in ossequio a quanto precedentemente annunciato.

Al Presidente del Consiglio Comunale il sottoscritto chiede una convocazione di un’apposita seduta di Consiglio Comunale, preferibilmente per sabato 6 ottobre, con preghiera di inserire all’ordine del giorno i seguenti argomenti:

esame della relazione di inizio mandato del sindaco;

misure indifferibili ed urgenti a salvaguardia degli equilibri economico e finanziari del Comune e del sistema delle Partecipate Municipali;

dimissioni del sindaco.

Il sottoscritto continuerà a svolgere compiutamente le funzioni di sindaco di Messina fino al 7 ottobre 2018 con la medesima intensità ed impegno già profuso nell’espletamento del mandato ricevuto dalla comunità di Messina il 25 giugno».

L’appuntamento, a questo punto, è per domenica 30 settembre, alle ore 18.00 a piazza Municipio per il “comizio di commiato”.

Articolo in aggiornamento.

