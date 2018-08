Messina. Ecco i nomi dei presidenti delle otto Commissioni Consiliari

3 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Dopo aver approvato la delibera relativa alla costituzione delle otto Commissioni Consiliari e la loro composizione, i membri del Consiglio Comunale hanno eletto all’unanimità i presidenti di ogni Commissione.

I Commissione

E’ Libero Gioveni il consigliere comunale eletto presidente della I Commissione consiliare. «Sono onorato e nello stesso tempo sento su di me grande responsabilità – dichiara Gioveni – per questo nuovo e importante ruolo affidatomi dai colleghi che ringrazio per la fiducia. L’elevato numero di deleghe, per altro parecchio complesse, comporterà, a fronte anche delle tante emergenze cittadine, un impegno gravoso che vorrei concretizzare, unitamente a tutti i colleghi commissari, anche attraverso una costante e incisiva interlocuzione con l’Amministrazione».

Sono stati eletti vicepresidenti della Commissione i consiglieri Giovanni Scavello e Massimo Rizzo.

Questa Commissione si occuperà di Viabilità, Trasporto Urbano, Mobilità Sostenibile, Città Metropolitana e Area dello Stretto, Decentramento e Circoscrizioni, Infrastrutture e Lavori Pubblici, Manutenzione Beni e Servizi, Arredo Urbano e Spazi Pubblici, Cimiteri.

II Commissione

Il consigliere comunale, Massimo Rizzo, è stato eletto all’unanimità presidente della II Commissione consiliare, che si occuperà di Bilancio e Finanze, Programmazione Economica, Patrimonio, Acquario e Dimore degli Animali, Società Partecipate e Contenzioso. «Commissione di importanza strategica – ha dichiarato Rizzo – per il futuro dell’Ente. Sono onorato dal consenso espresso e della fiducia che in me hanno riposto i colleghi con i quali condivideremo il compito di assumere decisioni fondamentali con consapevolezza e responsabilità. Interlocuzione incisiva e confronto continuo con l’Amministrazione ed i Dirigenti comunali, coordinamento assiduo con la Presidenza del Consiglio, impegno e condivisione: queste le linee guida del gravoso impegno che dovremo svolgere nell’esclusivo interesse della Città».

I consiglieri comunali, Piero La Tona e Giovanni Scavello, sono stati eletti rispettivamente vicepresidente vicario e vicepresidente della Commissione.

III Commissione

Il presidente della della III Commissione consiliare è Giovanni Scavello. «Sono onorato dell’ampia fiducia che i colleghi hanno riposto nella mia persona – ha dichiarato Scavello – nonché nei componenti dell’ufficio di presidenza. Questa Commissione tratta tematiche molto importanti per la Città; tra le tante segnalo, oltre alla Sanità, la competenza in tema di torrenti e di rifiuti. Sono certo che si lavorerà con grande senso di responsabilità nel solo interesse di Messina, condividendo e concertando ogni decisione con la presidenza del Consiglio comunale, in stretta collaborazione con l’Amministrazione e tutti gli uffici».

I consiglieri comunali, Ugo Zante e Cristina Cannistrà, sono stati eletti rispettivamente vicepresidente vicario e vicepresidente della Commissione.

La III Commissione consiliare, che si occuperà di Igiene Cittadina, Rifiuti e Ambiente, Risorse Idriche, Torrenti, Sanità, Politiche della Salute, Interventi Igienico-Sanitari, Fiere e Mercati.

VII Commissione

Il consigliere comunale, Cristina Cannistrà, è stata eletta all’unanimità presidente della VII Commissione consiliare, che si occuperà di Politiche Sociali, Volontariato, Pari Opportunità, Politiche di Integrazione, Politiche del Lavoro, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Politiche Giovanili.

«Questa Commissione collaborerà in maniera sinergica, costante e puntuale con la presidenza del Consiglio comunale – ha sottolineato Cannistrà – e con tutte le Commissioni con le quali andrà a confrontarsi su argomenti e atti previsti dalle competenze Si attuerà un dialogo con l’Amministrazione e con gli uffici. Auspico infine un utilizzo più frequente dello strumento delle audizioni, affinché tutti i soggetti coinvolti partecipino in maniera attiva alle scelte politiche che riguardano la nostra Città».

I consiglieri comunali, Daria Rotolo e Ugo Zante, sono stati eletti rispettivamente vicepresidente vicario e vicepresidente della Commissione.

VIII Commissione

Francesco Cipolla, è il presidente della VIII Commissione consiliare. «Questa Commissione tratta tematiche molto importanti per la Città – ha evidenziato Cipolla – e sono certo che si lavorerà con senso di coesione con la presidenza del Consiglio comunale e quindi in stretta collaborazione con l’Amministrazione e tutti gli uffici competenti. Con impegno, insieme a tutti i componenti della Commissione, svolgeremo il nostro lavoro nell’esclusivo interesse della città di Messina».

I consiglieri comunali, Alessandro Russo e Giandomenico La Fauci, sono stati eletti rispettivamente vicepresidente vicario e vicepresidente della Commissione.

Questa Commissione si occuperà di Studio e Riforma dello Statuto Comunale, Regolamenti Attuativi dello Statuto, Risorse Umane, Riorganizzazione Assetti Amministrativi dei Servizi Municipali, Polizia Municipale, Legalità e Trasparenza Amministrativa.

Ad una settimana esatta dalla composizione delle otto Commissioni Consiliari, ognuna delle quali è composta da 15 consiglieri, si iniziano a conoscere anche i rispettivi presidenti e vicepresidenti.

Articolo in aggiornamento

(143)