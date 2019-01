Manovra per gli Enti locali. Il M5S: «5 milioni di euro alla provincia di Messina»

9 Condivisioni Facebook Twitter

I PortaVoce messinesi del MoVimento 5 Stelle, Francesco D’Uva, Barbara Floridia, Alessio Villarosa, Grazia D’Angelo e Antonella Papiro, annunciano la chiusura del decreto di distribuzione dei 400 milioni, previsti in Legge di Bilancio, per i Comuni che ne hanno i requisiti. «Nella sola provincia di Messina, grazie alla Manovra per gli Enti locali, arriveranno ben 5 milioni e 230 mila euro. Si tratta di contributi che i comuni potranno utilizzare per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale».

«Il decreto è stato firmato dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – sottolinea il capogruppo M5S alla Camera Francesco D’Uva – e sancisce le quote da assegnare a ciascun comune che ne abbia i requisiti. Nella sola provincia di Messina saranno più di 100 gli Enti locali che potranno beneficiare di tali contributi. Tra questi ve ne sono cinque che riceveranno, ciascuno, 100mila euro: Capo d’Orlando, Taormina, Patti, Lipari e Sant’Agata di Militello».

I comuni beneficiari saranno tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019 e, continua D’Uva, «vi sarà ovviamente un monitoraggio delle opere pubbliche. Mi auguro che gli Enti locali si attivino al più presto per sfruttare totalmente questa occasione e creare opere atte a incentivare la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale».

