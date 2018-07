La Camera taglia i vitalizi. Francesco D’Uva: «E’ un risultato storico»

33 Condivisioni Facebook Twitter

«Abbiamo appena approvato in Ufficio di Presidenza il taglio dei vitalizi. E’ un risultato storico». Con queste parole il deputato messinese Francesco D’uva ha annunciato sul suo profilo Facebook l’ok dell’Ufficio di Presidenza della Camera alla delibera del Presidente del Consiglio, Roberto Fico, che stabilisce la riduzione dei vitalizi agli ex deputati. «Siamo nati – continua D’Uva – per abolire i privilegi della casta, siamo arrivati al Governo e ce l’abbiamo fatta: il Movimento 5 Stelle ha abolito i vitalizi».

«E ora all’Ars. Ci sono le condizioni politiche perché il taglio dei vitalizi fatto alla Camera possa essere replicato anche a palazzo dei Normanni».

Queste, invece, le parole del deputato regionale del M5S Giancarlo Cancelleri che, assieme ad alcuni deputati e parte dello staff del gruppo parlamentare 5 stelle, ha brindato subito dopo l’arrivo della notizia da Roma. «Quello che sembrava impossibile – ha detto – è diventato realtà a Montecitorio. E anche all’Ars l’operazione non è impossibile, visto che i sei voti che occorrono qui per l’approvazione della nostra proposta non sono irraggiungibili».

