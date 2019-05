Europee. Movimento 5 Stelle prima forza politica a Messina: «Andiamo avanti per il bene della nostra città»

0 Condivisioni Facebook Twitter

Alle Elezioni Europee 2019 il Movimento 5 Stelle è risultato essere la prima forza politica nella provincia e nella città di Messina. Un risultato importante per i pentastellati che con entusiasmo ringraziano quanto hanno deciso domenica di barrare il simbolo del loro partito. «Questo conferma la fiducia che i nostri concittadini hanno riposto e continuano a riporre in noi e nel cambiamento che portiamo avanti da più di un anno».

Queste le parole dei PortaVoce messinesi del Movimento 5 Stelle Francesco D’Uva, Grazia D’Angelo, Barbara Floridia, Alessio Villarosa e Antonella Papiro, insieme ai PortaVoce comunali. Secondo i risultati definitivi delle Elezioni Europee, nella provincia di Messina il Movimento 5 Stelle ha conquistato il 23,93%, mentre nella città dello Stretto le preferenze sono state del 25,20%.

«Ringraziamo tutti i cittadini che ieri hanno scelto, anche in Europa, la via di un cambiamento a cinque stelle ed auguriamo buon lavoro a tutti gli eletti del MoVimento nella circoscrizione Sicilia-Sardegna. Siamo certi che si impegneranno al massimo per avvicinare l’Europa ai nostri territori, così come continuiamo a fare noi da Roma. Dall’istituzione dell’Autorità Portuale dello Stretto al blocco dell’inceneritore della Vale del Mela: andiamo avanti sempre e solo per il bene della nostra città».

