Elezioni. Renato Accorinti presenta le liste a sostegno della sua candidatura

Sabato mattina il primo cittadino Renato Accorinti presenterà le liste di supporto alla propria candidatura come sindaco di Messina alle prossime elezioni amministrative. La presentazione si terrà dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso la scalinata Batteria Masotto, alla passeggiata a mare.

Dopo aver dato il via alla campagna elettorale tramite Facebook, pubblicando le 100 pillole che raccontano – attraverso le “cartoline” disegnate dal fumettista Lelio Bonaccorso e corredate dall’hashtag #CiCuppaAccorinti – ciò che l’Amministrazione ha fatto negli ultimi cinque anni, è giunto il momento per il Primo Cittadino uscente, di presentare ufficialmente le liste che lo supporteranno alle elezioni del 10 giugno 2018.

Le liste in questione sono tre: Renato Accorinti Sindaco, Percorso Comune e, ovviamente, Cambiamo Messina dal Basso, già sostenitrice della prima legislatura. Sabato saranno presenti alla scalinata Batteria Masotto tutti i candidati e tutte le candidate di ciascuna lista, per una mattinata dedicata, oltre che alla politica, alla musica, all’arte e all’intrattenimento per i più piccoli.

Al termine della presentazione, l’invito, lanciato sulla pagina Facebook dell’evento, è quello di spostarsi a Capo Peloro, per godersi la seconda edizione del Festival degli Aquiloni.

