De Luca risponde ad Accorinti: «Ha fatto finta di fare il sindaco per 5 anni»

Messina. Il sindaco Cateno De Luca risponde alle accuse del suo predecessore, Renato Accorinti, e ribadisce quanto dichiarato nei giorni scorsi: se il nodo con il Consiglio Comunale non si scioglierà, si dimetterà per “non fare del male all’Istituzione” che rappresenta.

«Apprendo dai giornali che non saprei fare il sindaco – ha esordito De Luca nel video messaggio pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook ufficiale – e ad affermarlo è Renato Accorinti, uno che ha fatto finta di fare il sindaco per 5 anni».

De Luca, quindi, punta il dito contro il precedente esecutivo, accusando l’ex sindaco di non essere stato in grado di agire a livello amministrativo e invitandolo a un confronto pubblico “carte alla mano”. «Capisco che avrà bisogno di essere accompagnato dai suoi sodali perché lui non ha idea di cosa siano i bilanci – ha aggiunto il primo cittadino. Perché lui si è occupato di ben altro che agire in termini amministrativi come fa un vero sindaco».

A conclusione del video, il Sindaco è tornato sul Consiglio Comunale e sulle sue possibili dimissioni, sottolineando, ancora una volta, la necessità di accelerare i tempi per poter portare avanti il proprio programma: «Non sono attaccato alla poltrona– ha chiarito – e per indole non mi posso permettere di rimanere con la consapevolezza di far male all’Istituzione che rappresento».

«Se non ho un Consiglio Comunale pronto a sostenere l’azione di svolta che stiamo portando avanti non servo alla città – ha concluso. Rimango fermo sulla mia posizione e nei prossimi giorni cercheremo di capire se ci sono le condizioni affinché quest’assemblea non possa ricattare il Sindaco della città di Messina. Diversamente, tutti a casa senza sé e senza ma».

