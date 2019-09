Aeroporto del Mela. L’appello di Biancuzzo al Presidente Musumeci

164 Condivisioni Facebook Twitter

Rivalutare il progetto di realizzazione dell’Aeroporto del Mela: è questa la richiesta fatta dal Consigliere della Sesta Circoscrizione di Messina, Merio Biancuzzo, al Presidente della Regione, Nello Musumeci.

Biancuzzo ha deciso di rivolgersi direttamente alla massima utorità Regionale, per porre l’attenzione sul progetto, mai realizzato, dell’Aeroporto del Mela, da realizzare tra Milazzo e Barcellona.

«Chiedo che venga riconsiderata l’opportunità di realizzare l’importante infrastruttura – scrive Biancuzzo – già proposta dalla Provincia Regionale di Messina, con un accurato studio di fattibilità riconosciuto dal professor Karrer, successivamente eletto Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori PubbliciLa realizzazione dell’opera è stata sottoscritta da più di 80mila persone e da ben 64 sindaci del comprensorio e conterebbe su un piano economico ed accordo di programma».

Un’opera vantaggiosa, secondo il Consigliere, posizionata in un punto strategico: «Sarebbe facilmente collegabile attraverso la rete autostradale, statale e ferroviaria esistente. Così come l’aeroporto di Comiso sta facendo per il settore agrumicolo, rivitalizzandolo, l’aeroporto del Mela servirebbe alle imprese florovivaistiche presenti nel territorio, oltre che, soprattutto, ad uno sviluppo turistico che valorizzerebbe ancora più le vicine Isole Eolie, dichiarate dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Darebbe, inoltre, la possibilità di creare un polo turistico mediterraneo, sfruttando la naturale predisposizione di questo territorio all’accoglienza, affrancandosi dalla dipendenza da Catania, sempre più lontana dal comprensorio messinese e difficile da raggiungere causa fatiscenti infrastrutture di collegamento».

Per realizzare l’importante infrastruttura si potrebbe chiedere aiuto ai privati che in passato hanno manifestato il loro interesse verso l’Aeroporto del Mela: «Il Presidente della società di Panchavaktra di Nuova Delhi – prosegue Biancuzzo – era intenzionato a costruire l’importante infrastruttura nell’area compresa dei Comuni della Piana del Mela portando benessere, occupazione e sviluppo in tutta l’Isola ma sicuramente si è bloccato tutto, cause e motivi a me sconosciuti.

Premesso ciò chiedo – conclude il Consigliere – anche a nome di quanti hanno a cuore il futuro della nostra Sicilia, di porre in essere tutte le iniziative utili e necessarie alla realizzazione dell’Aeroporto del Mela».

