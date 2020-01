I Re Magi tornano a Messina: centinaia i presenti a Piazza Duomo

68 Condivisioni Facebook Twitter

Grande partecipazioni ieri a Messina per l’arrivo dei Re Magi. In centinaia li hanno attesi a Piazza Duomo dove è avvenuta la tradizionale consegna dei doni al Bambin Gesù. Era dalla fine degli anni ’80 che i Magi non tornavano in città. Allora, un grande folla salutò l’arrivo dei Re venuti dall’Oriente presso la Batteria Masotto, dove sbarcarono e proseguirono in corteo lungo le vie della città.

A distanza di tanti anni, l’Assessore Enzo Caruso, nell’ambito delle manifestazioni natalizie del calendario organizzato dal Comune di Messina, ha voluto rispolverare questa significativa iniziativa legata all’Epifania che, grazie alla collaborazione con l’Associazione “Carrozze Storiche Molonia” e il “Gruppo Rievocazione Storica” di Mili S. Pietro, si è rivelata un vero successo.



Un Corteo di pastori, paggi e palafrenieri ha preceduto i Tre Magi a cavallo che hanno fatto ingresso nella piazza recandosi al presepe in Piazza Immacolata di Marmo. Mentre i pastori facevano prendere vita alle scene del presepe, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, scesi da cavallo, si sono inginocchiati davanti al Bambino deponendo ai suoi piedi i doni: Oro, Incenso e Mirra.

Presenti Mons. Giuseppe La Speme, il presidente di ConfCommercio Carmelo Picciotto, l’Assessore Pippo Scattareggia e l’Assessore Enzo Caruso che, a nome del Sindaco, si è impegnato a mantenere e migliorare nella prossima edizione “La Cavalcata dei Magi” e a potenziare durante l’anno tutti gli eventi culturali quali attrattori del turismo in città.

