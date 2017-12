Nuova ondata di maltempo su Messina: annullate corse per le Eolie

19 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo un Natale di sole e temperature relativamente miti, torna il maltempo su Messina. Deboli piogge sparse hanno caratterizzato la serata di ieri, mercoledì 27 dicembre, mentre i forti venti previsti per la giornata di oggi hanno già portato alla cancellazione delle corse della Siremar.

In particolare, sono state annullate le tratte da Milazzo per le Eolie, da Trapani per le Egadi e Pantelleria, da Palermo per Ustica e da Porto Empedocle per le Pelagie.

Per oggi è previsto, inoltre, un abbassamento delle temperature, con una massima che scenderà a 13°C e una minima di 11°C. La giornata si presenta nuvolosa con deboli piogge sparse, i venti saranno moderati nel corso della mattinata e proverranno da Ovest. Il mare sarà molto mosso.

Piogge previste anche per domani, venerdì 29, e dopodomani. In particolare, sono previsti 6mm di pioggia per oggi, 18mm per domani e 8mm per sabato.

L’ondata di maltempo dovrebbe però iniziare ad arrestarsi nel fine settimana: dalla serata di sabato 30 è infatti previsto un miglioramento. Le temperature si manterranno costanti, tra i 10°C e i 12°C .

Si appresta quindi a tornare il cattivo tempo, che dovrebbe però dare una tregua per la notte di San Silvestro e la giornata di Capodanno, lasciando ai messinesi la possibilità di festeggiare l’inizio del nuovo anno sotto le stelle.

