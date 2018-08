Parcheggi del Policlinico troppo cari per gli studenti. Il Rettore chiede il ribasso

7 Condivisioni Facebook Twitter

Università di Messina. Le tariffe per usufruire dei parcheggi del Policlinico sono troppo care per gli studenti. A seguito delle richieste di numerose associazioni il Rettore, Salvatore Cuzzocrea, ha avviato l’interlocuzione con i vertici dell’Aou.

La tariffa degli studenti, infatti, ammonta attualmente a 50 euro mensili, contro i 7 euro riservati al personale della struttura. Sono costi poco sostenibili per coloro che ogni giorno si recano a seguire le lezioni nelle aule del polo: «La soppressione di alcune corse dei bus – scrivevano qualche giorno fa le associazioni universitarie – e la paventata soppressione del sistema tranviario cittadino rende necessaria la ricerca di soluzioni per gli studenti del dipartimento, che rischiano di doversi spostare principalmente e necessariamente con i propri mezzi. Una situazione paradossale per una città che si dichiara di essere universitaria e che dovrebbe essere a misura dello studente».

Di fronte alle richieste il Rettore si è subito attivato per trovare una soluzione: «Ritengo corretto – ha affermato – che anche gli studenti dei CdL possano usufruire delle riduzioni riservate al personale, agli specializzandi ed ai dottorandi. Confido nella consolidata e proficua collaborazione con l’AOU per estendere questo beneficio anche a coloro i quali si recano quotidianamente al Policlinico “G. Martino” per seguire le lezioni».

