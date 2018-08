Università di Messina. Dal 4 settembre i test per Medicina e Professioni Sanitarie

0 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Tutto pronto per le prove di ammissione ai Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria che si terranno il prossimo 4 settembre. A seguire, il 5 settembre, avranno luogo i test di ingresso per Medicina Veterinaria e il 12 settembre quelli inerenti le Professioni Sanitarie.

I test d’ingresso per i CdL in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria si terranno presso l’ex Facoltà di Ingegneria e di Scienze al Polo Papardo dell’Ateneo messinese.

Sono 1094 i candidati, per l’anno accademico 2018-2019, ai CdL di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’Università degli Studi di Messina, contro i 1077 dell’anno precedente. Saranno 528, invece, ad affrontate la prova di ammissione a Medicina Veterinaria, poco più dell’anno scorso quando il numero di candidati era stato 507.

Saranno, infine, 2142 i candidati (lo scorso anno erano stati 1789) che il 12 settembre svolgeranno la prova riguardante i Corsi per le Professioni Sanitarie presso l’ex Facoltà di Ingegneria e di Scienze al Polo Papardo e presso l’ex Facoltà di Farmacia e di Lettere al Polo Annunziata

A questi si aggiungono i 238 candidati chiamati a sostenere, presso la ex Facoltà di Ingegneria, il test per il CdL in inglese in Medicine and Surgery, di nuova attivazione.

In concomitanza con queste prove, nei giorni del 4, 5, 12 e 13 settembre, è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in alcuni Dipartimenti.

Nel dettaglio la sospensione riguarda i seguenti plessi di UniME:

4 settembre – Dipartimenti di Ingegneria (Polo Papardo), di Scienze Matematiche ed Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (Polo Papardo), di Medicina Clinica e Sperimentale, di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva, di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali (Polo Policlinico);

– Dipartimenti di Ingegneria (Polo Papardo), di Scienze Matematiche ed Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (Polo Papardo), di Medicina Clinica e Sperimentale, di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva, di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali (Polo Policlinico); 5 settembre 2018 – Dipartimenti di Ingegneria (Polo Papardo) e di Scienze Veterinarie (Polo Annunziata);

– Dipartimenti di Ingegneria (Polo Papardo) e di Scienze Veterinarie (Polo Annunziata); 12 settembre 2018 – Dipartimenti di Ingegneria (Polo Papardo), di Civiltà Antiche e Moderne, di Scienze Veterinarie, di Scienze Chimiche Biologiche Farmaceutiche ed Ambientali e il Corso di laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute (Polo Annunziata);

– Dipartimenti di Ingegneria (Polo Papardo), di Civiltà Antiche e Moderne, di Scienze Veterinarie, di Scienze Chimiche Biologiche Farmaceutiche ed Ambientali e il Corso di laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute (Polo Annunziata); 13 settembre 2018 – Dipartimenti di Ingegneria (Polo Papardo), di Scienze Matematiche ed Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (Polo Papardo), di Medicina Clinica e Sperimentale, di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva, di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali (Polo Policlinico).

Posti disponibili in questi Corsi di Laurea

I posti assegnati dal MIUR, per l’A.A. 2018/2019, sono:

Medicina e Chirurgia – n. 215 posti per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia e n. 15 posti per i candidati extracomunitari residenti all’estero, di cui 0 per quelli di nazionalità cinese;

Odontoiatria e Protesi Dentaria – n. 25 posti per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia e n. 5 posti per i candidati extracomunitari residenti all’estero, di cui 0 per quelli di nazionalità cinese;

Medicina Veterinaria – 40 per candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia e 5 posti per candidati non comunitari non residenti in Italia di cui 0 di nazionalità cinese;

Professioni Sanitarie – n. 513 i posti disponibili e 43 posti riservati a studenti extracomunitari, residenti all’estero;

Medicine and Surgery – n. 35 per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia e n. 25 posti per i candidati extracomunitari residenti all’estero.

Servizio bus navetta

In coincidenza sia con l’inizio che con la fine delle prove, l’Università di Messina metterà a disposizione dei candidati – e di eventuali loro accompagnatori – un servizio gratuito dedicato di bus navetta i cui orari saranno resi disponibili nei prossimi giorni sul sito dell’Ateneo. I mezzi collegheranno il Terminal Metromare “Molo Rizzo” ed il Capolinea del Tram “Annunziata” (area parcheggio Baby Park) al Polo Annunziata ed al Polo Papardo.

I candidati dovranno presentarsi agli ingressi principali dei plessi alle ore 8. Dopo il riconoscimento personale, riceveranno dagli addetti alla vigilanza le indicazioni utili per raggiungere le aule sedi delle prove che inizieranno alle ore 11. Il test per l’ammissione al CdL in Medicine and Surgery, invece, si svolgerà alle ore 14.

