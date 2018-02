Messina. Al via le iscrizioni al corso di alta specializzazione in “Economia della cooperazione”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Aperte le iscrizioni alla terza edizione del Corso di alta Specializzazione dal titolo “Economia della cooperazione”, valide per l’anno accademico 2017/2018, organizzato da Legacoop Sicilia Orientale.

Il corso in “Economia della cooperazione” prevede una formazione interdisciplinare (economia, diritto e management) ed ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze manageriali e operative utili a gestire un’impresa di tipo cooperativo.

Partecipando a questo Corso di alta Specializzazione si acquisiranno le competenze del “Manager di impresa cooperativa“: una figura professionale sempre più richiesta che, anno dopo anno, sta guadagnando posizioni rispetto alla figura convenzionale del manager di impresa profit.

Il Manager di impresa cooperativa, infatti, è una figura più attenta alle esigenze dei territori ed alla gestione e alla crescita delle risorse umane, nonché più socialmente responsabile.

Legacoop Sicilia Orientale decide di continuare, quindi, il proprio impegno nella formazione di figure che comprendano il valore e i benefici del movimento cooperativo e contribuiscano alla crescita del sistema Italia. Gli ultimi anni hanno dato risultati estremamente positivi a questo modo di fare impresa e fatto registrare un significativo aumento dei livelli occupazionali, in controtendenza al periodo di crisi economica attuale.

Le organizzazioni cooperative, infatti, sono società di persone, non di capitali, e questa peculiare composizione favorisce la partecipazione responsabile dei soci e determina aggregazione e crescita occupazionale qualificata, stabile e localmente radicata.

Proprio alla luce di questi eccellenti riscontri la III° Edizione del Corso in Economia della Cooperazione costituisce un momento importante per lo sviluppo della cultura d’impresa di stampo cooperativo che, soprattutto nel meridione, è una valida alternativa per la crescita socio-economica dei territori.

Il Corso, inserito all’interno dell’offerta post-laurea dell’Università di Messina, vuole essere un punto di riferimento per gli operatori delle imprese cooperative, per i loro quadri dirigenti e per i giovani laureati e si rivolge a tutti i cittadini residenti in uno dei Paesi dell’Unione Europea, in possesso di una laurea quadriennale (vecchio ordinamento), triennale o specialistica (nuovo ordinamento) e ai quadri dirigenti delle imprese cooperative (anche diplomati) con esperienza di gestione almeno quinquennale.

Questo interessante percorso formativo è progettato ricercando un equilibrio fra contenuti teorici e contenuti pratici fortemente professionalizzanti e intende sintetizzare, in un unico progetto formativo, il momento degli approfondimenti teorici con sistemi e metodi di didattica attiva e di coinvolgimento dei partecipanti in momenti formativi pratici prevedendo: casi studio, simulazioni di ruolo, stesura di progetti, valutazioni di programmi, implementazione di soluzioni e stage.

Per facilitare la partecipazione di tutti gli allievi, il contributo richiesto dalla Legacoop Sicilia Orientale a CoopFond, oltre a coprire le spese di docenza e organizzative, andrà a sostenere la frequenza degli iscritti e permetterà l’abbattimento di tutte le singole quote di partecipazione.

Il corso, organizzato in collaborazione con i dipartimenti di Economia e di Scienze Politiche di UniMe, vanta il patrocinio della Camera di Commercio di Messina, di Legacoop Sicilia e il sostegno di Coopfond (Fondo Mutualistico delle Cooperative).

Le iscrizioni scadono il 28 febbraio 2018.

Il materiale informativo è reperibile sul sito di Legacoop Sicilia Orientale, e sul sito dell’Università degli studi di Messina.

