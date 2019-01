Messina. Scuole superiori al freddo. Russo: «Riscaldamenti necessari per la vivibilità»

9 Condivisioni Facebook Twitter

Con l’arrivo del periodo freddo si ripresenta il problema del riscaldamento nelle scuole di Messina. A preoccupare sono soprattutto le scuole superiori. A segnalarlo ​è il consigliere comunale Alessandro Russo, che ha inviato un’interrogazione al Sindaco De Luca, per chiedere chiarimenti sulla vicenda, che deve essere risolta prima possibile, in quanto si attende un nuovo calo delle temperature nei prossimi giorni.

Dalle numerose segnalazioni è emerso un quadro preoccupante, dettagliatamente descritto dal Consigliere nell’interrogazione:

l’impianto del liceo “Seguenza” è disattivo da alcuni giorni e necessita di un intervento di manutenzione programmato per le prossime settimane, con le evidenti ripercussioni in termini di vivibilità delle aule da parte degli studenti;

è disattivo da alcuni giorni e necessita di un intervento di programmato per le prossime settimane, con le evidenti ripercussioni in termini di vivibilità delle aule da parte degli studenti; il sistema di riscaldamento del liceo “Archimede” si presenta non funzionante in diverse aule;

si presenta in diverse aule; quello dell’ istituto “Jaci” viene riferito come non funzionante ;

viene riferito come ; quello dell ‘istituto “Caio Duilio” , la cui sede distaccata è priva di impianto funzionante ;

, la cui sede distaccata è ; quello del liceo “La Farina”, che è in attesa di risoluzione di una vicenda relativa al pagamento di bollette arretrate, che hanno di fatto reso non operativo l’impianto e contestualmente di lavori di allaccio alle utenze energetiche, che dovrebbero ovviare all’attività dello stesso in tempi non ancora certi.

«​Come al Sindaco non sfuggirà – scrive il Consigliere – le condizioni di vivibilità minime delle scuole superiori si riducono notevolmente per la carenza dei sistemi di riscaldamento e, benché la stagione invernale alle nostre latitudini sia breve, è d’altro canto vero che ormai da diversi giorni e prevedibilmente anche nelle prossime settimane, si avranno delle condizioni meteorologiche molto rigide per la nostra città. Occorre a tal fine verificare le condizioni di temperatura dei plessi, soprattutto controllando se – come risulta allo scrivente – in molte aule scolastiche si utilizzino delle piccole stufe elettriche per ovviare alle condizioni di freddo; stufe che, a norma delle vigenti normative, non sono regolamentari sia in termini di sicurezza, che in termini di rispetto delle buone pratiche di risparmio energetico negli edifici pubblici».

Russo mette l’accento sul diritto allo studio che bisogna garantire agli studenti messinesi: «Pur nella ristrettezza e nella difficoltà economica che vive la Città Metropolitana, mi sembra molto grave che negli scorsi anni non siano mai state predisposte le misure necessarie e i lavori conseguenti per ripristinare, negli istituti superiori interessati, le condizioni di funzionamento adeguato dei sistemi di riscaldamento».

Dalla situazione descritta deriva la richiesta del consigliere comunale: «Chiedo al Sindaco un urgente interessamento per verificare le condizioni di funzionamento degli impianti di riscaldamento degli istituti della città e individuare le misure per attivarsi e superare le difficoltà».

