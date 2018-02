NoPanic. Ecco le materie della seconda prova per l’esame di Maturità 2018

0 Condivisioni Facebook Twitter

#NoPanic. Sono state pubblicate ieri le materie della seconda prova per gli Esami di Maturità 2018. Ma “niente panico”, lo dice il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) che sulla homepage del sito istituzionale rilancia la campagna informativa di supporto ai maturandi avviata già lo scorso anno.

Agli studenti del liceo scientifico è toccata, come quasi ogni anno, matematica, mentre ai coetanei del classico spetta la versione di greco. La prima prova scritta, quella di italiano, è uguale per tutti e aprirà questa tornata di esami il 20 giugno 2018; mentre per la seconda, che si svolgerà il 21 giugno, gli alunni di ogni indirizzo si dovranno cimentare in una delle materie caratterizzanti il percorso di studio intrapreso.

Le materie

Licei

Greco per il Liceo classico;

per il Liceo classico; Matematica per il Liceo scientifico (compresa l’opzione Scienza Applicate);

per il Liceo scientifico (compresa l’opzione Scienza Applicate); Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico;

per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (compresa l’opzione Economico sociale);

per il Liceo delle Scienze umane (compresa l’opzione Economico sociale); Discipline artistiche e progettuali caratterizzanti l’indirizzo di studi per il Liceo artistico;

caratterizzanti l’indirizzo di studi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale;

per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Istituti tecnici

Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing;

per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Lingua inglese nell’opzione Relazioni internazionali per il marketing e nell’indirizzo Turismo;

nell’opzione Relazioni internazionali per il marketing e nell’indirizzo Turismo; Estimo per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio;

per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; Meccanica, macchine ed energia per l’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia;

per l’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia; Sistemi e reti per l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni;

per l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni; Progettazione multimediale per l’indirizzo Grafica e comunicazione;

per l’indirizzo Grafica e comunicazione; Economia, Estimo, Marketing e legislazione per l’indirizzo Agrario.

Istituti professionali

Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera;

per l’indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera; Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva nell’articolazione Accoglienza turistica;

nell’articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo Servizi commerciali;

per l’indirizzo Servizi commerciali; Tecnica di produzione e di organizzazione per l’indirizzo Produzioni industriali e artigianali – articolazione Industria;

per l’indirizzo Produzioni industriali e artigianali – articolazione Industria; Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione per l’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica.

Oltre all’elenco delle materie selezionate per la Maturità 2018 è stato pubblicato anche l’elenco delle commissioni consultabile sul sito del Ministero.

(13)