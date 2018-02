Diploma in 4 anni. Ecco le scuole di Messina e provincia in cui sarà possibile

37 Condivisioni Facebook Twitter

In tre istituti di Messina e provincia ci si potrà diplomare in 4 anni. Lo ha decretato, nella mattinata di ieri, il MIUR, che ha aumentato da 100 a 192 gli istituti coinvolti in tutta Italia in questo progetto sperimentale che prevede il conseguimento del diploma frequentando un anno in meno di scuola.

Le scuole superiori, nello specifico sono:

Scuola Empedocle – indirizzo scientifico – Messina

– indirizzo scientifico – Messina Istituto Majorana – indirizzo informatica e telecomunicazioni – Milazzo

– indirizzo informatica e telecomunicazioni – Milazzo Istituto Copernico – indirizzo scientifico opzione scienze applicate – Barcellona Pozzo di Gotto

Il percorso quadriennale partirà a settembre, con l’avvio dell’anno scolastico 2018/2019. Chi pensa, però, che si studierà meno è avvisato: nessuno sconto sarà fatto agli allievi. Tutti gli obiettivi formativi e le competenze previste per il quinto anno di corso dovranno comunque essere raggiunti. Un percorso oggettivamente più breve, insomma, ma comunque valido e competitivo nell’intero territorio europeo.

A livello nazionale le scuole vedono coinvolte sono:

85 sono al Nord,

43 sono al Centro,

64 sono al Sud e nelle Isole.

In tutto si tratta di 144 Licei e 48 Istituti tecnici. Sono 127 le scuole statali, 65 quelle paritarie.

L’elenco completo delle scuole ammesse alla sperimentazione è disponibile qui.

