Messina. Test d’accesso ai corsi UniMe per diventare insegnante di sostegno: online le date

Sono online le date dei test d’accesso ai corsi indirizzati a chi intende conseguire la specializzazione per diventare insegnante di sostegno. A comunicarlo l’Università degli Studi di Messina in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale.

I test si terranno il 15 e il 16 aprile. I partecipanti che sono stati ammessi alle prove saranno suddivisi in base al percorso formativo scelto: coloro che vogliono svolgere l’attività di insegnanti di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la primaria sosterranno l’esame scritto il 15; mentre coloro che intendono svolgere l’attività di insegnanti di sostegno per la scuola secondaria di I e di II grado sosterranno l’esame il 16.

Nello specifico, da calendario i test si svolgeranno nei seguenti orari:

15 aprile 2019 ore 8.30 scuola dell’infanzia;

15 aprile 2019 ore 13.00 scuola primaria;

16 aprile 2019 ore 8.30 scuola secondaria di I grado;

16 aprile 2019 ore 13.00 scuola secondaria di II grado.

La suddivisione dei candidati nelle aule sarà comunicata successivamente con apposito avviso pubblicato sulla pagina dedicata alla formazione degli insegnanti.

Il bando per la richiesta di partecipazione alle selezioni è stato pubblicato i primi di marzo con scadenza il 27 marzo. In totale sono stati banditi 461 posti così suddivisi per categoria:

scuola dell’infanzia – 52 posti;

– 52 posti; scuola primaria – 208 posti;

– 208 posti; scuola secondaria I grado – 97 posti;

– 97 posti; scuola secondaria II grado– 104 posti.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Università di Messina.

