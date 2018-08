Concorso per 5 infermieri pediatrici al Policlinico di Messina: ecco il bando

15 Condivisioni Facebook Twitter

Nuovo concorso al Policlinico di Messina. L’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina ha bandito, infatti, una selezione pubblica per titoli e prove d’esame, per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Pediatrico.

Requisiti di ammissione

Per poter partecipare al concorso, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

Idoneità fisica all’impiego;

Laurea in Infermieristica Pediatrica, ovvero Diploma universitario per Infermieri Pediatrici, ovvero Diploma conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente;

Iscrizione al relativo albo professionale;

Come inviare la propria domanda di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte in carta semplice e firmate in calce, senza necessità di alcuna autentica. Dovranno essere, inoltre, indirizzate al Commissario dell’A.O.U “G.Martino” Policlinico di Messina, Via Consolare Valeria 98125 Contesse – Messina.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:

raccomandata con avviso di ricevimento

tramite PEC, in un unico file formato PDF, all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.polime.it, esclusivamente per i candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata.

Termini di scadenza

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre giorno 16 settembre 2018.

A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio che ammonta complessivamente a 100 punti, così ripartiti: 30 punti per i titoli, 70 punti per le prove d’esame. Nello specifico, le prove d’esame saranno tre e per ognuna è prevista lì’attribuzione dei seguenti punti:

30 punti per la prova scritta

20 punti per la prova pratica

20 punti per la prova orale.

Il bando completo relativo alla selezione pubblica è disponibile a questo link.

